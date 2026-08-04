В Україні зареєстрували петицію про скасування відстрочки від мобілізації для батьків трьох дітей

Український військовий, багатодітний батько. Фото: Генштаб ЗСУ, Depositphoto. Колаж: Новини.LIVE

На сайті Кабінету міністрів України зареєстрували петицію із закликом скасувати право на відстрочку від мобілізації для чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей. Автор звернення вважає, що така норма створює нерівність між громадянами. А також суперечить принципу рівності перед законом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт уряду.

Кабмін просять переглянути право на відстрочку для багатодітних батьків

У тексті петиції зазначається, що чинне законодавство автоматично надає відстрочку від мобілізації чоловікам, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей. Крім того, ця ж обставина є окремою підставою для звільнення військовослужбовця зі служби під час воєнного стану.

На думку автора, кількість дітей сама по собі не свідчить про те, що чоловік є єдиним годувальником або єдиною особою, яка може забезпечити догляд за ними. Натомість батьки однієї чи двох дітей можуть бути мобілізовані та роками не бачити своїх родин, хоча їхні сім'ї також потребують підтримки.

У петиції наголошується, що такий підхід може мати ознаки непрямої дискримінації за сімейним станом, адже фактично покладає більший обов'язок із захисту держави на чоловіків, які мають менше дітей або ще не створили сім'ю.

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Автор звернення просить Кабінет міністрів розробити та подати до Верховної Ради законопроєкт, який передбачатиме виключення норми про автоматичну відстрочку для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей.

Водночас пропонується зберегти право на відстрочку та звільнення зі служби для осіб, які самостійно виховують дітей, доглядають за дитиною з інвалідністю чи тяжкохворою дитиною, є єдиними законними представниками або мають інші передбачені законом обставини, через які діти можуть залишитися без належного догляду.

Також у петиції пропонують після внесення змін до законодавства привести у відповідність підзаконні нормативно-правові акти, зокрема постанову Кабміну №560.

Автор наголошує, що захист України є спільним конституційним обов'язком усіх громадян, а підтримка багатодітних родин має здійснюватися через соціальні гарантії, а не шляхом автоматичного звільнення від виконання військового обов'язку.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує надати сім'ям загиблих військовослужбовців право на отримання ще однієї державної виплати. Документ передбачає розширення соціальних гарантій для родин полеглих захисників та захисниць України. Якщо закон ухвалять, члени сімей зможуть претендувати на додаткову фінансову підтримку від держави.

Крім того, у парламенті зареєстрували законопроєкт, який дозволить військовослужбовцям списувати кредити без сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Ініціатива має усунути податкове навантаження, яке може виникати після прощення банками кредитної заборгованості. Автори законопроєкту вважають, що такі зміни посилять соціальний захист українських військових.