Воїни, звільнені умовно-достроково, отримали право на відпустки

Нардепи в залі Ради. Фото: пресслужба парламенту

У вівторок, 14 липня, Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №15255 про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби особами, звільненими умовно-достроково від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом. Йдеться про надання таким особам відпусток. "За" проголосували 309 парламентарів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

В Україні розширили права військових, звільнених умовно-достроково

Документ розширює соціальні гарантії для військовослужбовців, які проходять службу за контрактом після умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Він встановлює для них право на відпустки, визначає нові правила переведення між військовими частинами та доповнює перелік підстав для звільнення з військової служби.

Відтепер військові цієї категорії зможуть скористатися щорічною основною відпусткою тривалістю 30 календарних днів зі збереженням грошового та матеріального забезпечення. За потреби її дозволяється ділити на частини.

Також закон гарантує право на відпустку для лікування за рішенням військово-лікарської комісії, реабілітацію після поранення чи звільнення з полону, а також короткострокові відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

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Окремі норми документа стосуються жінок-військовослужбовиць. Для них закріплено право на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами відповідно до чинного законодавства.

Крім цього, закон врегульовує порядок переведення таких військовослужбовців до інших підрозділів Сил оборони. Зокрема, після щонайменше року служби у спеціалізованих підрозділах вони можуть бути переведені до інших військових частин. Водночас таке переведення можливе й раніше, якщо військовослужбовця не призначили на посаду відповідно до висновку військово-лікарської комісії.

Документ також розширює перелік підстав для звільнення з військової служби. Серед них — досягнення граничного віку, непридатність або тимчасова непридатність за станом здоров'я, встановлення інвалідності внаслідок поранення чи захворювання, звільнення з полону, вагітність, необхідність догляду за дитиною, набрання законної сили обвинувальним вироком суду, а також завершення особливого періоду або проведення демобілізації.

Очікується, що ухвалені зміни мають забезпечити однакові соціальні гарантії для цієї категорії військовослужбовців та підвищити мотивацію до проходження служби.

Як писали Новини.LIVE, парламент вкотре погодився продовжити дію воєнного стану на території України. Після набрання чинності відповідним законом особливий правовий режим залишатиметься в силі ще три місяці.

Також Рада схвалила чергове продовження загальної мобілізації в Україні. Відповідно до ухваленого рішення її дію подовжено ще на 90 днів — із 2 серпня 2026 року. За відповідний закон проголосувала більшість народних депутатів.