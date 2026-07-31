Військовим можуть скасувати податок на списані кредити: деталі законопроєкту

Нардепи в залі Ради. Фото: пресслужба парламенту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має спростити списання кредитної заборгованості військовослужбовцям та постраждалим від війни цивільним. Документ пропонує звільнити такі списані борги від оподаткування, а також надати банкам податкові стимули для їх анулювання. Крім того, право звернутися із заявою про списання кредиту можуть отримати члени сім'ї або спадкоємці позичальника.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

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Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Родини загиблих військових можуть отримати право на списання кредитів

Як зазначають автори документа, нинішнє податкове законодавство не стимулює банки добровільно списувати кредити військовослужбовцям. Після прощення боргу його сума вважається додатковим благом і включається до оподатковуваного доходу позичальника або його спадкоємців. Через це родини змушені сплачувати податок на доходи фізичних осіб із суми анульованого кредиту, а банки також несуть додаткові податкові витрати.

У пояснювальній записці зазначено, що з початку повномасштабного вторгнення лише частина банків сплатила понад 4,9 млн грн податків під час списання кредитів військовослужбовців. Загалом вони анулювали борги у понад 2,2 тисячі випадків, а сукупна кредитна заборгованість військових, ФОП-військовослужбовців та членів їхніх сімей, яка перебуває на балансі опитаних банків, перевищує 13,75 млрд грн.

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Законопроєкт пропонує внести зміни до Податкового кодексу. Зокрема, банки планують звільнити від обов'язку збільшувати фінансовий результат до оподаткування при списанні кредитів захищеним категоріям громадян. Водночас суми анульованого боргу, включно з тілом кредиту, відсотками та комісіями, більше не вважатимуться оподатковуваним доходом військовослужбовця або іншої особи, яка належить до визначених законом захищених категорій.

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Окремо пропонується збільшити неоподатковуваний поріг прощення кредитної заборгованості для інших позичальників. Якщо зараз він становить 25% мінімальної заробітної плати, то законопроєктом його пропонують підвищити до однієї мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного податкового року.

Також документ передбачає зміни до Закону "Про споживче кредитування". Члени сім'ї, спадкоємці або представники військовослужбовців і визначених категорій цивільних осіб зможуть звертатися до банку із клопотанням про списання кредитної заборгованості. Водночас кредитодавець матиме право ухвалити рішення про прощення як усієї суми боргу, так і її частини.

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Крім того, зміни пропонують внести до Закону "Про виконавче провадження". У разі списання або врегулювання кредитної заборгованості виконавче провадження щодо такого боргу підлягатиме обов'язковому закриттю. Також захищені категорії громадян планують звільнити від сплати виконавчого збору.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує запровадити спеціальний режим оподаткування для домогосподарств. Він дозволить українцям легально отримувати дохід від сезонних підробітків, продажу власної продукції чи побутових послуг без реєстрації ФОП, сплачуючи 5% ПДФО та військовий збір. Також документ передбачає подання однієї податкової декларації на все домогосподарство замість окремих декларацій кожного його члена.

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Також у парламенті зареєстрували законопроєкт, який пропонує встановити максимальну швидкість електросамокатів у населених пунктах на рівні 20 км/год, а в парках — 12 км/год. Документ також передбачає заборону керування електросамокатами у стані сп'яніння, користування телефоном під час руху та перевезення пасажирів, якщо це не передбачено конструкцією. Крім того, компанії з прокату можуть зобов'язати програмно обмежувати швидкість самокатів, запровадити геофенсинг і не допускати одночасної поїздки двох людей на одному транспортному засобі.