Коли бойовий імунітет не захищатиме від відповідальності: законопроєкт Ради

Народні обранці в сесійному залі. Фото: пресслужба Ради

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує уточнити правила застосування бойового імунітету та визначити межі звільнення військових від кримінальної відповідальності. Документ встановлює чіткі критерії, коли заподіяння шкоди під час виконання бойових завдань є правомірним, а коли за такі дії настає кримінальна відповідальність. Також пропонується врегулювати поняття виправданого бойового ризику та перевищення меж виконання обов'язку із захисту України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

У Раді пропонують чітко визначити, за які дії під час бою військових не судитимуть

Автором документа є нардепка Мар'яна Безугла. Зазначається, що чинна редакція статті 43-1 Кримінального кодексу, ухвалена на початку повномасштабного вторгнення, не містить достатньо чітких критеріїв застосування бойового імунітету.

Законопроєкт пропонує визначити дві окремі підстави, за яких заподіяння шкоди не вважатиметься кримінальним правопорушенням: якщо це було необхідно в конкретній бойовій обстановці для відсічі чи стримування збройної агресії або якщо дії були вчинені в умовах виправданого бойового ризику для досягнення законної військової мети. Також документ пропонує законодавчо визначити, що саме вважається "законною військовою метою" та за яких умов бойовий ризик є виправданим.

Документ також вводить визначення перевищення меж виконання обов'язку щодо захисту України. Таким визнаватиметься умисне заподіяння шкоди, яка явно не відповідала бойовій обстановці або не була необхідною для відсічі агресії. У таких випадках особа нестиме кримінальну відповідальність на загальних підставах. Окремо пропонується врегулювати питання відповідальності цивільних осіб, які використовували зброю для відсічі російської агресії, якщо після завершення такої необхідності вони виконали вимоги закону щодо поводження зі зброєю.

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Крім того, законопроєкт уточнює, коли бойовий ризик вважається виправданим, а коли — ні, а також передбачає, що положення про звільнення від відповідальності не поширюватимуться на воєнні злочини, катування та інші порушення міжнародного гуманітарного права.

Документ також узгоджує відповідні норми Закону "Про оборону України", Закону "Про правовий режим воєнного стану" та військових статутів із новою редакцією статті 43-1 Кримінального кодексу.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує гарантувати сім'ям загиблих військовослужбовців виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Йдеться про допомогу в розмірі місячного грошового забезпечення, якщо військовий не встиг отримати її за життя. Ініціатива має усунути прогалину в законодавстві та закріпити право родин на таку виплату.

Також у парламенті є ініціатива, яка пропонує звільнити військовослужбовців та інші захищені категорії громадян від сплати податків у разі списання кредитної заборгованості. Документ також передбачає податкові стимули для банків, які добровільно анулюють такі борги, а члени сім'ї чи спадкоємці зможуть звертатися із заявою про списання кредиту. Крім того, пропонується закривати виконавче провадження після списання боргу та звільнити захищені категорії громадян від сплати виконавчого збору.