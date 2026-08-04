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Главная Политика Зеленский подписал закон об отпусках для военнослужащих после условно-досрочного освобождения

Зеленский подписал закон об отпусках для военнослужащих после условно-досрочного освобождения

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 17:31
Военнослужащие, проходящие службу по контракту после условно-досрочного увольнения, получат отпуска
Владимир Зеленский подписывает закон. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении социальных и правовых гарантий для военнослужащих. Документ № 4931-IX расширяет социальные и правовые гарантии для военнослужащих из числа условно-досрочно освобожденных лиц, предоставляя им право на отпуска, возможность перевода в другие подразделения и дополнительные основания для увольнения со службы. Его парламент принял 14 июля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на карточку законопроекта.

В Украине меняются правила службы для военных после условно-досрочного освобождения

Закон предусматривает новые социальные гарантии для военнослужащих, заключивших контракт после условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы. Также он уточняет порядок их перевода между воинскими частями и расширяет перечень оснований, по которым они могут быть уволены со службы.

Согласно закону, такие военнослужащие получат право на ежегодный оплачиваемый основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней с полным сохранением денежного и материального обеспечения. По желанию его можно будет использовать не только полностью, но и разделить на несколько частей.

Кроме того, для этой категории военнослужащих предусмотрена возможность оформить отпуск для лечения на основании заключения военно-врачебной комиссии, пройти реабилитацию после ранения или возвращения из плена, а также получить краткосрочный отпуск по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам.

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Отдельными положениями урегулированы права женщин, проходящих военную службу по таким контрактам. В частности, им гарантируется отпуск в связи с беременностью и родами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Также документ определяет новые правила смены места службы. После не менее одного года службы в специализированном подразделении военнослужащий сможет перевестись в другую воинскую часть Сил обороны. В то же время такой перевод допускается и раньше, если его не назначили на должность в соответствии с рекомендациями военно-медицинской комиссии.

Законодательные изменения также дополняют перечень оснований для увольнения со службы. К ним отнесли достижение предельного возраста, признание негодовым или временно негодовым по состоянию здоровья, установление инвалидности вследствие ранения или болезни, освобождение из плена, беременность, необходимость ухода за ребенком, вступление в силу обвинительного приговора суда, а также завершение особого периода или проведение демобилизации.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде предлагают освободить от налогообложения списанные кредитные долги погибших защитников, военнопленных, пропавших без вести и военных, получивших инвалидность в результате войны. Законодательная инициатива призвана устранить ситуацию, когда после списания долга семьи или сами военные вынуждены платить налоги с этой суммы. Над соответствующим законопроектом уже работает парламентская рабочая группа.

Также на сайте Кабинета министров зарегистрирована петиция с призывом отменить автоматическое право на отсрочку от мобилизации для мужчин, воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей. Автор предлагает оставить отсрочку только в тех случаях, когда дети могут остаться без надлежащего ухода, в частности для одиноких родителей или семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью. По мнению инициатора, действующая норма создает неравные условия между родителями с разным количеством детей и требует пересмотра.

Владимир Зеленский отпуск воины
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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