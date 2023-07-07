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Зеленський обговорив з Ердоганом розвиток Чорноморської зернової ініціативи

7 липня 2023 22:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив з Ердоганом розвиток Чорноморської зернової ініціативи
Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 7 липня, Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Туреччині. Він вже зустрівся з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Переговори Зеленського та Ердогана

Український лідер наголосив, що це дуже важливі переговори.  

Президенти обговорили безпеку в Чорноморському регіоні та Європі. Зеленський подякував Ердогану за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. 

"Формула миру. Захист наших країн, наших людей та наших інтересів. Увага саміту у Вільнюсі, що готується. Окремо обговоримо захист і розвиток Чорноморської зернової ініціативи та подальші зусилля заради продовольчої безпеки", — повідомив Зеленський.

Він додав, що світ повинен бути захищеним від будь-якого терору.

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про свій візит до Туреччини. Глава держави проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Також ми писали, що cьогодні, 7 липня, Президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Словаччині. Він розповів, що дві країни підписали контракт на виробництво самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Додамо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів деталі офіційного візиту до Праги. За його словами, Чехія — це не просто партнери, а справжні друзі України. Він анонсував  нову економічну співпрацю між двома країнами. 

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