Зеленський обговорив з Ердоганом розвиток Чорноморської зернової ініціативи

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 7 липня, Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Туреччині. Він вже зустрівся з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Український лідер наголосив, що це дуже важливі переговори.

Президенти обговорили безпеку в Чорноморському регіоні та Європі. Зеленський подякував Ердогану за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

"Формула миру. Захист наших країн, наших людей та наших інтересів. Увага саміту у Вільнюсі, що готується. Окремо обговоримо захист і розвиток Чорноморської зернової ініціативи та подальші зусилля заради продовольчої безпеки", — повідомив Зеленський.

Він додав, що світ повинен бути захищеним від будь-якого терору.

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про свій візит до Туреччини. Глава держави проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Також ми писали, що cьогодні, 7 липня, Президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Словаччині. Він розповів, що дві країни підписали контракт на виробництво самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Додамо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів деталі офіційного візиту до Праги. За його словами, Чехія — це не просто партнери, а справжні друзі України. Він анонсував нову економічну співпрацю між двома країнами.