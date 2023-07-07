Україна та Словаччина підписали контракт про виробництво САУ Zuzana 2

Президент України Володимир Зеленський та президентка Словачиини Зузана Чапутова. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 7 липня, Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Словаччині. Він розповів, що дві країни підписали контракт на виробництво самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Про це Володимир Зеленський розповів на спільний пресконференції зі президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

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Зеленський наголосив, що Україна та Словаччина досягли такого рівня співпраці, який зміцнює обидві країни.

"Словаччина дійсно допомагає наближати мир", — зазначив Зеленський.

Він опублікував відео із зустрічі з президенткою Словаччини.

Контракт на виробництво САУ Zuzana 2

Зеленський повідомив про підписаний контракт зі Словаччиною про виробництво 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів деталі офіційного візиту до Праги. За його словами, Чехія — це не просто партнери, а справжні друзі України. Він анонсував нову економічну співпрацю між двома країнами.

Також ми писали, що під час зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим було підписано меморандум про співпрацю в галузі енергетики.