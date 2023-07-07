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Зеленский обсудил с Эрдоганом развитие Черноморской зерновой инициативы

7 июля 2023 22:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обсудил с Эрдоганом развитие Черноморской зерновой инициативы
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Турции. Он уже встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Украинский лидер подчеркнул, что это очень важные переговоры.

Президенты обсудили безопасность в Черноморском регионе и Европе. Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Формула мира. Защита наших стран, наших людей и наших интересов. Внимание саммиту в Вильнюсе, который готовится. Отдельно обсудим защиту и развитие Черноморской зерновой инициативы и дальнейшие усилия ради продовольственной безопасности", — сообщил Зеленский.

Он добавил, что мир должен быть защищен от любого террора.

Напомним, сегодня, 7 июля, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем визите в Турцию. Глава государства проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также мы писали, что сегодня, 7 июля, Президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Словакии. Он сообщил, что две страны подписали контракт на производство самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Добавим, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал детали официального визита в Прагу. По его словам, Чехия — это не просто партнеры, а настоящие друзья Украины. Он анонсировал новое экономическое сотрудничество между двумя странами.

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