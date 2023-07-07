"Протерористична позиція": Зеленський розкритикував прихильників РФ на Заході

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на прихильників Росії на Заході. За його словами, підтримка дій окупантів РФ зараз рівнозначна протерористичній позиції, адже загарбники продовжують вбивати цивільних людей.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

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Глава держави наголосив, що підтримка України — це проєвропейська позиція.

За його словами, проросійські погляди зрозумілі, оскільки загарбники — це агресори, які прийшли на нашу землю вбивати та катувати людей.

"Кожна людина має вибір, але якщо хтось хоче перевірити, хоче побачити Росію на кордонах своєї держави, на кордонах вашої держави, то скільки коштує така перевірка?" — зазначив президент.

Він сказав, що перевірка може обернутися загибеллю тисячі людей внаслідок підриву гідроелектростанції чи відключеннями електроенергії через окупацію АЕС, як це сталося в Україні.

Пресконференція Зеленського та Чапутової. Фото: ОП

"Хто ці люди, які можуть мати таку позицію? Що таке російська позиція? Сьогодні — це протерористична позиція. І це неправильно... Невже комусь подобається ця російська рулетка?" — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський публічно посперечався з президентом Болгарії Руменом Радевим щодо військової допомоги. Він розкритикував його за проросійську позицію.

Також ми писали, що сьогодні, 7 липня, Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Словаччині. Він розповів, що дві країни підписали контракт на виробництво самохідних артилерійських установок Zuzana 2.