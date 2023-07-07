Зеленський прибув у Туреччину: про що говоритиме з Ердоганом

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні, 7 липня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про свій візит до Туреччини. Глава держави проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Зеленський у Туреччині

Український лідер розповів, що з Ердоганом поговорить про формулу миру, саміт НАТО, гарантії безпеки, зернову ініціативу, відбудову країни та оборонні контракти.

"Переговори з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій по формулі миру, саміту НАТО, гарантіям безпеки та зерновій ініціативі. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами", — повідомив Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, cьогодні, 7 липня, Президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Словаччині. Він розповів, що дві країни підписали контракт на виробництво самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Також ми писали, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів деталі офіційного візиту до Праги. За його словами, Чехія — це не просто партнери, а справжні друзі України. Він анонсував нову економічну співпрацю між двома країнами.

Додамо, під час зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим було підписано меморандум про співпрацю в галузі енергетики.