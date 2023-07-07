Єрмак анонсував нову економічну співпрацю між Києвом та Прагою

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів деталі офіційного візиту до Праги. За його словами, Чехія — це не просто партнери, а справжні друзі України. Він анонсував нову економічну співпрацю між двома країнами.

Про це Андрій Єрмак сказав в інтерв'ю "Чеському радіо".

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Офіційний візит до Чехії

За словами Єрмака, Чехія з перших днів широкомасштабної збройної агресії РФ активно підтримує Україну.

"Для нас цей візит надзвичайно важливий. Президент Зеленський, а також уся команда прибули до Праги, щоб насамперед особисто висловити вдячність вашому Президенту, Прем’єр-міністру, уряду, спікеру та членам парламенту, а також усьому чеському народу за все, що було зроблено на користь України в ці надзвичайно складні для нашої країни дні", — зазначив Єрмак.

Керівник ОП наголосив, що Україна та Чехія завжди підтримували дружні стосунки, однак під час війни вони сягнули історичного рівня. Прага ще раз продемонструвала непорушну позицію щодо євроатлантичних прагнень України.

За словами Єрмака, Україна розраховує на чіткий сигнал щодо членства в НАТО, а також на безпекові гарантії.

"Сьогодні стосовно РФ ми дійшли чіткого висновку: час на медіацію сплив. Альтернативою цьому процесу стала запропонована Президентом Зеленським Формула миру, яку він представив лідерам країн G19. Успішні та конструктивні консультації з представниками цих країн, а також держав Глобального Півдня в Копенгагені підтверджують зацікавленість у реалізації Української формули миру", — наголосив Єрмак.

Він також повідомив, що Україна та Чехія домовилися про економічну співпрацю в енергетичній та транспортній сферах, а також створення спільних підприємств важкої промисловості тощо.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що в інтересах його країни, аби Україна після закінчення війни розпочала перемовини щодо вступу в НАТО. За його словами, будуть йти переговори й про вступ нашої держави до ЄС.

Також ми писали, що Чехія передасть Україні гелікоптери та 100 тисяч одиниць амуніції. Також країна візьме участь у навчанні українських пілотів на F-16.