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Зеленський обговорив з Байденом подальшу довгострокову оборонну співпрацю

12 липня 2023 19:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив з Байденом подальшу довгострокову оборонну співпрацю
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом у Вільнюсі. За словами українського лідера, це була сильна розмова.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Президент України розповів, що вони обговорили ситуацію на передовій, можливості країни, подальшу довгострокову оборонну співпрацю, а також внутрішні російські процеси з огляду на нещодавні події.

"США пліч-о-пліч з Україною весь час нашого захисту проти агресії. Ми це надзвичайно цінуємо. Дякую особисто Президенту США, Конгресу та всьому американському народу за життєво важливу допомогу: військову, фінансову, політичну, надану Україні з початку повномасштабного російського вторгнення", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів про результати саміту НАТО у Вільнюсі. За його словами, держава отримала великий позитив.

Також ми писали, що Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили гарантії безпеки. В Альянсі заявили, що якщо війну виграє президент РФ Володимир Путін, то це буде небезпечно для всієї Європи.

Додамо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз Україна ближче до Альянсу, ніж будь-коли.

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