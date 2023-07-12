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"Україна буде в НАТО": Зеленський розповів про результати саміту у Вільнюсі

12 липня 2023 18:51
оновлено: 19:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Україна буде в НАТО": Зеленський розповів про результати саміту у Вільнюсі
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати саміту НАТО у Вільнюсі. За його словами, держава отримала великий позитив.

Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції у Вільнюсі.

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Результати саміту НАТО для України

За словами Зеленського, лідери країн підтримали Україну. Він розповів, що країна стане членом НАТО як тільки безпекова ситуація буде стабілізована.

"Ми дійсно отримали об'єднання і лідери підтримали Україну. Підтримали недвозначність, що Україна буде в НАТО. Говорячи, коли це буде, то я впевнений, згідно з тією підтримкою та заявою кожного лідера на засіданні ради Україна-НАТО, я вважаю, що ми будемо в НАТО як тільки безпекова ситуація буде стабілізована", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україну запросять у НАТО після закінчення війни з російськими окупантами. За його словами, ця позиція однозначна. 

"Я не знаю, чи всі відверті зі мною до кінця, але ми віримо партнерам, тому що ми повинні вірити в союзників, які допомагають нам перемогти у цій війні", — додав Президент.

Зеленський зазначив, що під час саміту у Вільнюсі було отримано відповіді на всі питання, які цікавили.

Окрім "потужних оборонних підтверджень", Президент вважає логічною точкою у сьогоднішній зустрічі — декларацію щодо гарантій безпеки Україні.

"У цьому документі ми зберегли важливий момент — те, що це гарантії безпеки на шляху України в НАТО, я дуже радий, що ми це не втратили", — сказав Зеленський.

Він вважає, що саміт НАТО у Вільнюсі наблизив перемогу України у війні проти російських окупантів. За його словами, це відбулося завдяки захисту неба та рішенню щодо передачі ЗРК Patriot. Зеленський розповів, що наразі немає конкретних рішень щодо артилерії. 

"На це потрібен час. Потужна зброя завжди наближає перемогу на полі бою", — додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський проводить підсумкову пресконференцію на полях саміту НАТО. Він розповість про важливі зустрічі з лідерами країн.

Також ми писали, що Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили гарантії безпеки. В Альянсі заявили, що якщо війну виграє президент РФ Володимир Путін, то це буде небезпечно для всієї Європи.

Додамо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз Україна ближче до Альянсу, ніж будь-коли.

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