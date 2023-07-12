Зеленский обсудил с Байденом дальнейшее долгосрочное оборонное сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом в Вильнюсе. По словам украинского лидера, это был сильный разговор.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Президент Украины рассказал, что они обсудили ситуацию на передовой, возможности страны, дальнейшее долгосрочное оборонное сотрудничество, а также внутренние российские процессы, учитывая недавние события.

"США бок о бок с Украиной все время нашей защиты против агрессии. Мы это очень ценим. Спасибо лично Президенту США, Конгрессу и всему американскому народу за жизненно важную помощь: военную, финансовую, политическую, предоставленную Украине с начала полномасштабного российского вторжения", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, государство получило большой позитив.

Также мы писали, что Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили гарантии безопасности. В Альянсе заявили, что если войну выиграет президент РФ Владимир Путин, это будет опасно для всей Европы.

Добавим, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина ближе к Альянсу, чем когда-либо.