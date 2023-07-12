Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Зеленский обсудил с Байденом дальнейшее долгосрочное оборонное сотрудничество arrow

Зеленский обсудил с Байденом дальнейшее долгосрочное оборонное сотрудничество

12 июля 2023 19:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обсудил с Байденом дальнейшее долгосрочное оборонное сотрудничество
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом в Вильнюсе. По словам украинского лидера, это был сильный разговор.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

О чем Зеленский говорил с Байденом

Президент Украины рассказал, что они обсудили ситуацию на передовой, возможности страны, дальнейшее долгосрочное оборонное сотрудничество, а также внутренние российские процессы, учитывая недавние события.

"США бок о бок с Украиной все время нашей защиты против агрессии. Мы это очень ценим. Спасибо лично Президенту США, Конгрессу и всему американскому народу за жизненно важную помощь: военную, финансовую, политическую, предоставленную Украине с начала полномасштабного российского вторжения", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, государство получило большой позитив.

Также мы писали, что Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили гарантии безопасности. В Альянсе заявили, что если войну выиграет президент РФ Владимир Путин, это будет опасно для всей Европы.

Добавим, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина ближе к Альянсу, чем когда-либо.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз