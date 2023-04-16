Завтра Кулеба відвідає столицю Іраку: що відомо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Завтра, 17 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Ірак. Він їде з візитом в місто Багдад.

Про це повідомляє Shafaq News.

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Речник МЗС Іраку Ахмад аль-Саххаф розповів, що візит Кулеби спрямований на обговорення зміцнення двосторонніх відносин і консультацій щодо того, як впоратися з різними регіональними та міжнародними викликами в цьому регіоні.

За його словами, під час візиту Кулеба зустрінеться з прем'єр-міністром Мухаммедом Шіа ас-Судані та віцепрем'єр-міністром і міністром закордонних справ Фуадом Хусейном.

Нагадаємо, у понеділок, 10 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані. Обговорили українську формулу миру.

Також ми писали, що у Брюсселі пройшло перше за шість років засідання Комісії Україна-НАТО. Крім того, українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей, які мали на меті пришвидшення постачання зброї та боєприпасів в Україні.

Додамо, Кулеба розповів, що Україна — перша країна, яка офіційно поставила на міжнародний порядок денний питання нелегітимності членства Росії у Раді безпеки ООН. І тепер і партнери України висловлюють позицію, що до членства РФ у Радбезі ООН є запитання.