Кулеба розповів, як партнери реагують на заклики України вигнати Росію з Радбезу ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Україна — перша країна, яка офіційно поставила на міжнародний порядок денний питання нелегітимності членства Росії у Раді безпеки ООН. І тепер і партнери України висловлюють позицію, що до членства РФ у Радбезі ООН є запитання.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у ефірі "Ми-Україна".

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За словами очільника МЗС, це відбулося ще в грудні минулого року. Тоді реакція міжнародних партнерів була мовчазною.

"Україна стала першою державою, яка у грудні минулого року офіційно поставила на міжнародний порядок денний питання нелегітимності присутності Росії у Раді безпеки ООН. Коли ми це зробили, реакція, в тому числі наших друзів, була мовчазною. Вони вважали, що це занадто нахабна ідея. Але зараз посол США при ООН заявила, що дійсно є питання щодо членства Росії", — сказав Кулеба.

Він зазначив, що наразі Україні "потроху пробиває сигнал" щодо виключення Росії з Радбезу ООН. Водночас він попередив, що цей процес є нешвидким.

"Я не буду нікого дезінформувати, це нешвидкий процес, бо потрібно повністю перезавантажити Радбез ООН для виключення з нього Росії. Але це відбудеться, головне бути наполегливими і вірити у те, що ми робимо", — сказав очільник української дипломатії.

Кулеба наголосив, що Україна максимально використає місяць, у який Росія головує в Радбезі ООН, аби наблизити цю мету.

Нагадаємо, після появи у мережі відео жорстокої розправи над полоненим українським військовим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв Росію з терористичною організацією ІДІЛ, яка свого часу також знімала відео з обезголовлюванням своїх опонентів. Глава української дипломатії наголошує, що у нинішніх умовах головування Росії в Раді безпеки ООН є абсурдним.

Як відомо, з 1 квітня держава-агресор Росія почала головувати в Раді безпеки ООН. РФ головуватиме протягом місяця.