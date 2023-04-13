Кулеба розповів, яким сусідам України загрожують російські ракетні обстріли

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: пресслужба МЗС України

Україна підтримує Молдову у її боротьбі з російським впливом. А ракетні атаки Росії по Україні небезпечні й для сусідніх держав — зокрема, Польщі та Румунії.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на відкритті Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи у Бухаресті.

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Україна підтримує Молдову

Дмитро Кулеба нагадав про спроби Росії дестабілізувати ситуацію в сусідній з Україною Молдові.

Україна привітала рішучість президентки Молдови Маї Санду у протистоянні російським деструктивним діямиі і підтвердила готовність підтримувати сусідню країну.

Російська загроза українським сусідам

За словами Кулеби, російська агресія проти України довела, що це проблема не тільки нашої країни.

"Загроза для одного — це загроза для всіх. Ракети, які Росія запускає по Україні, становлять загрозу для сусідніх Польщі, Румунії, Молдови", — наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що на території Молдови правоохоронці 14 січня виявили уламки російських ракет.

Варто зазначити, що це був вже третій випадок, коли на територію Республіки Молдова потрапляли залишки ракет під час атак по Україні.

У Молдові в районі прикордонного міста Бричани впала ракета під час нового російського масового обстрілу України 5 грудня.

До того вранці 31 жовтня на територію Молдови впали фрагменти ракети.