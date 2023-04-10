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Зеленський зідзвонився з прем’єром Іраку: що обговорювали

10 квітня 2023 17:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський зідзвонився з прем’єром Іраку: що обговорювали
Володимир Зеленський під час розмови з прем'єр-міністром Іраку. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 10 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані. Обговорили українську формулу миру.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram.

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За словами Президента, він відзначив, що Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці. Лідери домовились активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові. Також обговорили українську формулу миру.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською були з візитом у Польщі. На переговорах вони домовились про новий пакет допомоги для України.

Зокрема, 9 квітня вони підписали договір з Польщею про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів, систем ППО.

Окрім того, Німеччина теж збільшила військову допомогу для України. У новий пакет допомоги, анонсований минулого тижня, були внесені зміни, зокрема, щодо кількості різноманітної військової техніки.

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