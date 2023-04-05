Кулеба взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО: про що говорила українська делегація
У Брюсселі пройшло перше за шість років засідання Комісії Україна-НАТО. Крім того, українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей, які мали на меті пришвидшення постачання зброї та боєприпасів в Україні.
Про це повідомив Facebook-сторінка Міністерства закордонних справ України.
Історичний день
Українська делегація взяла участь у заходах в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що це був історичний день — день народження НАТО, день офіційного вступу до Альянсу Фінляндії і день першої за шість років Комісії Україна-НАТО.
Виправити помилку 2008 року
Кулеба наголосив, що настав час робити великі кроки.
"Вільнюс-2023 має зробити те, чого не зробив Бухарест-2008 (тоді НАТО відмовив Україні у ПДЧ. — Ред.). Вступ Фінляндії доводить, що Альянс здатен на історичні рішення", — заявив міністр.
Також Дмитро Кулеба нагадав, що Фінляндія вступила до НАТО без жодного плану дій щодо членства.
"Тому і для України на порядку денному стоїть не ПДЧ, а безпосередньо рух до повноправного членства в НАТО", — запевнив очільник українського МЗС.
Переговори у Брюсселі
Крім участі в засіданні Комісії, українські дипломати провели десять двосторонніх зустрічей із європейськими колегами.
"Все для пришвидшення постачання зброї та боєприпасів, а також забезпечення стратегічної довгострокової підтримки", — пояснив мету цих переговорів Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, що Президента України Володимира Зеленського запросили на липневий саміт НАТО. Він відбудеться у Вільнюсі.
Фото: Reuters