Кулеба взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО: про що говорила українська делегація

Зустріч в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі

У Брюсселі пройшло перше за шість років засідання Комісії Україна-НАТО. Крім того, українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей, які мали на меті пришвидшення постачання зброї та боєприпасів в Україні.

Про це повідомив Facebook-сторінка Міністерства закордонних справ України.

Читайте також:

Історичний день

Українська делегація взяла участь у заходах в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що це був історичний день — день народження НАТО, день офіційного вступу до Альянсу Фінляндії і день першої за шість років Комісії Україна-НАТО.

Виправити помилку 2008 року

Кулеба наголосив, що настав час робити великі кроки.

"Вільнюс-2023 має зробити те, чого не зробив Бухарест-2008 (тоді НАТО відмовив Україні у ПДЧ. — Ред.). Вступ Фінляндії доводить, що Альянс здатен на історичні рішення", — заявив міністр.

Також Дмитро Кулеба нагадав, що Фінляндія вступила до НАТО без жодного плану дій щодо членства.

"Тому і для України на порядку денному стоїть не ПДЧ, а безпосередньо рух до повноправного членства в НАТО", — запевнив очільник українського МЗС.

Переговори у Брюсселі

Крім участі в засіданні Комісії, українські дипломати провели десять двосторонніх зустрічей із європейськими колегами.

"Все для пришвидшення постачання зброї та боєприпасів, а також забезпечення стратегічної довгострокової підтримки", — пояснив мету цих переговорів Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що Президента України Володимира Зеленського запросили на липневий саміт НАТО. Він відбудеться у Вільнюсі.

Фото: Reuters