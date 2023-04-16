Завтра Кулеба посетит столицу Ирака: что известно

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Завтра, 17 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Ирак. Он едет с визитом в Багдад.

Об этом сообщает Shafaq News.

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Представитель МИД Ирака Ахмад аль-Саххаф рассказал, что визит Кулебы направлен на обсуждение укрепления двусторонних отношений и консультаций относительно того, как справиться с разными региональными и международными вызовами в этом регионе.

По его словам, во время визита Кулеба встретится с премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани и вице-премьер-министром и министром иностранных дел Фуадом Хусейном.

Напомним, в понедельник, 10 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани. Обсудили украинскую формулу мира.

Также мы писали, что в Брюсселе прошло первое за шесть лет заседание Комиссии Украина-НАТО. Кроме того, украинская делегация провела ряд двусторонних встреч, которые имели целью ускорение поставок оружия и боеприпасов в Украину.

Добавим, Кулеба рассказал, что Украина — первая страна, которая официально поставила на международную повестку дня вопрос нелегитимности членства России в Совбезе ООН. И теперь и партнеры Украины высказывают позицию, что к членству РФ в Совбезе ООН есть вопросы.