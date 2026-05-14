Зарплати військових можуть збільшитись: законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15245 про гарантований базовий рівень грошового забезпечення військових. Документ передбачає автоматичне підвищення виплат залежно від зростання середньої зарплати в країні. Автором є нардеп від "Слуги народу" Максим Заремський.

Виплати військовим не можуть бути нижчим за 150% середньої зарплати

Згідно з документом, грошове забезпечення військовослужбовців планують індексувати щокварталу. Перерахунок відбуватиметься автоматично — з першого числа місяця після завершення кварталу.

Розмір виплат пропонують збільшувати відповідно до показника зростання середньої заробітної плати в Україні.

Також законопроєктом передбачено мінімальний гарантований рівень виплат для військових. Він не може бути нижчим за 150% середньої зарплати в Україні за попередній квартал.

Урядовий проєкт про додаткові виплати військовим

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко опублікував проєкт постанови, який розробляють в Кабміні. Після ухвалення урядом його передадуть до Ради.

Документ стосується мобілізованих, контрактників та іноземних громадян.

Планує встановити такі додаткові виплати:

100 000 грн — за участь у бойових діях в тому числі на тимчасово окупованих територій, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, на території держави-агресора (з розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях);

— за участь у бойових діях в тому числі на тимчасово окупованих територій, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, на території держави-агресора (з розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях); 170 000 грн — одноразова винагорода за виконання бойових (спеціальних) завдань під час ведення бойових дій в складі військової частини (підрозділу, зокрема зведеного) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до взводного опорного пункту;

— одноразова винагорода за виконання бойових (спеціальних) завдань під час ведення бойових дій в складі військової частини (підрозділу, зокрема зведеного) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до взводного опорного пункту; 25 000 грн — за знищення живої сили противника (за кожного знищеного військового противника у стрілецькому та рукопашному бою, за умови підтвердження відповідною відеофіксацією);

— за знищення живої сили противника (за кожного знищеного військового противника у стрілецькому та рукопашному бою, за умови підтвердження відповідною відеофіксацією); 250 000 грн — за взяття в полон противника;

— за взяття в полон противника; 20 000 грн — в розрахунку на добу — за ведення штурмових дій у разі відновлення (повернення) позицій (будівель, споруд), захоплених інфільтрованими групами (підрозділами) противника, у глибині оборони своїх військ;

— в розрахунку на добу — за ведення штурмових дій у разі відновлення (повернення) позицій (будівель, споруд), захоплених інфільтрованими групами (підрозділами) противника, у глибині оборони своїх військ; 40 000 гривень в розрахунку на добу — за ведення штурмових дій у разі захоплення позицій (будівель, споруд) безпосередньо на лінії бойового зіткнення або у глибині оборони противника;

— за ведення штурмових дій у разі захоплення позицій (будівель, споруд) безпосередньо на лінії бойового зіткнення або у глибині оборони противника; 50 000 — тим, які виконують бойові (спеціальні) завдання на пунктах управління органів військового управління (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання таких завдань);

— тим, які виконують бойові (спеціальні) завдання на пунктах управління органів військового управління (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання таких завдань); всім, хто не зазначений вище — додаткова винагорода у розмірі до 30 000 гривень в розрахунку на місяць.

Як повідомляли Новини.LIVE у Раді також зареєстрована ініціатива, яка передбачає зміни до реформи мобілізації. Зокрема, повістки можуть вручати не представники ТЦК особисто, а відправляти онлайн. Також пропонується запровадити щорічні військові збори.

Крім того, у четвер, 14 травня, парламент ухвалив закон, яким запровадив в Україні військовий прощальний ритуал. Якщо людина вважається зниклою безвісти, але суд визнав її померлою, тоді цей ритуал здійснюють біля кенотафа. Ініціювати процедуру можуть рідні або близькі загиблого.