Зарплати військових можуть збільшитись: законопроєкт

Дата публікації: 14 травня 2026 12:31
Зарплати військових можуть збільшитись: законопроєкт
Депутати в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15245 про гарантований базовий рівень грошового забезпечення військових. Документ передбачає автоматичне підвищення виплат залежно від зростання середньої зарплати в країні. Автором є нардеп від "Слуги народу" Максим Заремський.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Виплати військовим не можуть бути нижчим за 150% середньої зарплати

Згідно з документом, грошове забезпечення військовослужбовців планують індексувати щокварталу. Перерахунок відбуватиметься автоматично — з першого числа місяця після завершення кварталу.

Розмір виплат пропонують збільшувати відповідно до показника зростання середньої заробітної плати в Україні.

Також законопроєктом передбачено мінімальний гарантований рівень виплат для військових. Він не може бути нижчим за 150% середньої зарплати в Україні за попередній квартал.

Урядовий проєкт про додаткові виплати військовим

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко опублікував проєкт постанови, який розробляють в Кабміні. Після ухвалення урядом його передадуть до Ради.

Документ стосується мобілізованих, контрактників та іноземних громадян. 

Планує встановити такі додаткові виплати: 

  • 100 000 грн — за участь у бойових діях в тому числі на тимчасово окупованих територій, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, на території держави-агресора (з розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях);
  • 170 000 грн — одноразова винагорода за виконання бойових (спеціальних) завдань під час ведення бойових дій в складі військової частини (підрозділу, зокрема зведеного) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до взводного опорного пункту;
  • 25 000 грн — за знищення живої сили противника (за кожного знищеного військового противника у стрілецькому та рукопашному бою, за умови підтвердження відповідною відеофіксацією);
  • 250 000 грн — за взяття в полон противника;
  • 20 000 грн — в розрахунку на добу — за ведення штурмових дій у разі відновлення (повернення) позицій (будівель, споруд), захоплених інфільтрованими групами (підрозділами) противника, у глибині оборони своїх військ;
  • 40 000 гривень в розрахунку на добу — за ведення штурмових дій у разі захоплення позицій (будівель, споруд) безпосередньо на лінії бойового зіткнення або у глибині оборони противника;
  • 50 000 — тим, які виконують бойові (спеціальні) завдання на пунктах управління органів військового управління (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання таких завдань);
  • всім, хто не зазначений вище — додаткова винагорода у розмірі до 30 000 гривень в розрахунку на місяць.

Як повідомляли Новини.LIVE у Раді також зареєстрована ініціатива, яка передбачає зміни до реформи мобілізації. Зокрема, повістки можуть вручати не представники ТЦК особисто, а відправляти онлайн. Також пропонується запровадити щорічні військові збори.

Крім того, у четвер, 14 травня, парламент ухвалив закон, яким запровадив в Україні військовий прощальний ритуал. Якщо людина вважається зниклою безвісти, але суд визнав її померлою, тоді цей ритуал здійснюють біля кенотафа. Ініціювати процедуру можуть рідні або близькі загиблого.

Верховна Рада військові зарплата
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
