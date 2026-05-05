Мобілізаційний вік можуть знизити: ініціативу обговорюють в Раді

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

В Україні обговорюють зниження мобілізаційного віку з 25 до 23 років. Відповідні ініціативи можуть ухвалити народні депутати. Також можуть заборонити виїзд за кордон для осіб чоловічої статі до 22 років.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів адвокат Сергій Старенький.

Дозвіл на виїзд за кордон до 22 років можуть скасувати

"На жаль, ми повинні констатувати, що дійсно проблема людського фактора існує. Ми п'ятий рік перебуваємо у війні. На жаль, багато людей, які підлягали військовому обов'язку, виїхали з країни тим чи іншим чином, в перші місяці, пізніше, законно, незаконно і так далі. На сьогодні в Україні йде серйозна розмова про те, щоб знизити мобілізаційний вік", — сказав Старенький.

За його словами, наразі така ініціатива лише обговорюється у парламенті.

"На сьогодні він з 25 років, пропонується знизити його з 23 років. Я не кажу, що це вже прийнято рішення, зараз це обговорюється. На жаль, ми бачимо дійсно, що людського ресурсу не вистачає в Україні... Це обговорюється народними депутатами для того, щоб внести зміни в закон, для того, щоб з 23 років дозволити мобілізувати, не з 25, а виїзд за кордон заборонити до 22 років", — каже адвокат.

Як писали Новини.LIVE, у Раді зареєстрована ініціатива, яка передбачає масштабну перевірку бронювань. Ці нововедення можуть стосуватись і студентів з відстрочками. Причина: частина громадян, які мають бронювання, отримують його просто, щоб не йти в армію.

Також нещодавно парламент підтримав у першому читанні законопроєкт про новий Цивільний кодекс. За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, у ньому нардепи врахують інтереси українських захисників і захисниць. Зокрема, планується закріпити окреме право для військових бути похованими на Національному військово-меморіальному кладовищі.