Зарплаты военных могут увеличиться: законопроект

Дата публикации 14 мая 2026 12:31
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15245 о гарантированном базовом уровне денежного обеспечения военных. Документ предусматривает автоматическое повышение выплат в зависимости от роста средней зарплаты в стране. Автором является нардеп от "Слуги народа" Максим Заремский.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Выплаты военным не могут быть ниже 150% средней зарплаты

Согласно документу, денежное обеспечение военнослужащих планируют индексировать ежеквартально. Перерасчет будет происходить автоматически — с первого числа месяца после завершения квартала.

Размер выплат предлагают увеличивать в соответствии с показателем роста средней заработной платы в Украине.

Также законопроектом предусмотрен минимальный гарантированный уровень выплат для военных. Он не может быть ниже 150% средней зарплаты в Украине за предыдущий квартал.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал проект постановления, который разрабатывают в Кабмине. После принятия правительством его передадут в Раду.

Документ касается мобилизованных, контрактников и иностранных граждан.

Планирует установить такие дополнительные выплаты:

  • 100 000 грн — за участие в боевых действиях в том числе на временно оккупированных территорий, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, на территории государства-агрессора (в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях);
  • 170 000 грн — единовременное вознаграждение за выполнение боевых (специальных) задач при ведении боевых действий в составе воинской части (подразделения, в частности сводного) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до взводного опорного пункта;
  • 25 000 грн — за уничтожение живой силы противника (за каждого уничтоженного военного противника в стрелковом и рукопашном бою, при условии подтверждения соответствующей видеофиксацией);
  • 250 000 грн — за взятие в плен противника;
  • 20 000 грн — в расчете на сутки — за ведение штурмовых действий в случае восстановления (возвращения) позиций (зданий, сооружений), захваченных инфильтрированными группами (подразделениями) противника, в глубине обороны своих войск;
  • 40 000 гривен в расчете на сутки — за ведение штурмовых действий в случае захвата позиций (зданий, сооружений) непосредственно на линии боевого соприкосновения или в глубине обороны противника;
  • 50 000 — тем, которые выполняют боевые (специальные) задачи на пунктах управления органов военного управления (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения таких задач);
  • всем, кто не указан выше — дополнительное вознаграждение в размере до 30 000 гривен в расчете на месяц.

Как сообщали Новини.LIVE, в Раде также зарегистрирована инициатива, которая предусматривает изменения в реформе мобилизации. В частности, повестки могут вручать не представители ТЦК лично, а отправлять онлайн. Также предлагается ввести ежегодные военные сборы.

Кроме того, в четверг, 14 мая, парламент принял закон, которым ввел в Украине военный прощальный ритуал. Если человек считается пропавшим без вести, но суд признал его умершим, тогда этот ритуал осуществляют у кенотафа. Инициировать процедуру могут родные или близкие погибшего.

Иванна Чайка
Иванна Чайка
