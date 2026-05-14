Рада дозволила проводити ритуал прощання зі зниклими безвісти воїнами

Нардепи в залі парламенту.

У четвер, 14 травня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15029 про внесення змін до Закону України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" щодо військового прощального ритуалу. Ним планують запровадити новий формат вшанування загиблих військових, чиї тіла не вдалося повернути. "За" проголосували 273 нардепи.

В Україні запровадять військовий прощальний ритуал

Йдеться про окремий військовий прощальний ритуал, який дозволить офіційно віддати шану полеглим захисникам і захисницям навіть у випадках, коли людина вважається зниклою безвісти, але суд визнав її померлою.

Документ передбачає зміни до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних сил України та має на меті оновити систему військових церемоній із урахуванням сучасних українських традицій та реалій війни.

Наразі закон дозволяє проводити лише військовий поховальний ритуал — тобто церемонію під час поховання або перепоховання військовослужбовця чи поліцейського. Однак через війну дедалі частіше трапляються ситуації, коли тіло загиблого неможливо знайти або повернути. Через це родини фактично не мають можливості провести офіційне прощання з військовими почестями.

Ухвалений законопроєкт пропонує вирішити цю проблему через окрему процедуру — військовий прощальний ритуал. Його проводитимуть біля кенотафа — символічного місця пам’яті або могили для людини, тіло якої відсутнє.

Ініціювати проведення церемонії зможуть рідні або близькі загиблого. Якщо таких немає, рішення ухвалюватимуть представники військового командування, ТЦК або місцевої влади.

Для проведення ритуалу формуватимуть спеціальний почет. До нього входитимуть керівник церемонії, військовий оркестр або сурмач і барабанщик, прощальна та салютна команди, а також прапороносці з Державним прапором України.

Під час церемонії передбачені урочисті військові почесті: розгортання прапора, виконання сигналу "Шана", три салютні постріли холостими набоями та передача державного прапора родині загиблого.

Автори ініціативи наголошують, що така процедура дозволить державі належно вшанувати військових, які віддали життя за Україну, навіть якщо їх не вдалося повернути додому.

