Онлайн-повістки та щорічні збори: у Раді готують нову реформу

Онлайн-повістки та щорічні збори: у Раді готують нову реформу

Дата публікації: 14 травня 2026 11:28
Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти про реформу територіальних центрів комплектування та сервісну модель мобілізації, а також про національну модель оборони за принципом тотального резерву. Ними передбачається щорічне проходження громадянами військових зборів. А повістки пропонують надсилати онлайн.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Військові збори можуть тривати місяць та відбуватись щороку

Законопроєкт передбачає, що всі громадяни мають проходити базову військову підготовку та регулярно брати участь у навчальних зборах.

Згідно з документом, військова підготовка стане обов’язковою для громадян України. Також людей планують щороку залучати до навчальних зборів тривалістю щонайменше один місяць.

У законопроєкті зазначено, що держава компенсуватиме роботодавцям витрати, якщо їхні працівники проходитимуть такі збори.

Основна мета ініціативи — створити систему, за якої велика кількість українців буде готова до швидкої мобілізації у разі загрози. Автори документа вважають, що це допоможе сформувати "культуру оборони" в суспільстві, зменшити навантаження на чинних військових та створити постійно підготовлений резерв для захисту країни.

Повістки пропонують надсилати онлайн

Законопроєктом пропонують надсилати повістки лише онлайн — з офіційною фіксацією отримання. Також громадяни зможуть у будь-який момент перевірити свій статус: чи придатні вони до служби, мають відстрочку або перебувають у резерві.

Автор ініціативи також хоче зробити правила мобілізації більш зрозумілими. У законі хочуть чітко прописати критерії призову — за віком, станом здоров’я та спеціальністю, а також визначити прозору черговість мобілізації. Це, як зазначається, має пояснити людям, чому рішення ухвалюють саме щодо них.

Окремо законопроєкт передбачає контроль за роботою ТЦК. Усі взаємодії з військовозобов’язаними хочуть обов’язково фіксувати на відео, а для скарг на дії працівників пропонують створити незалежний орган. Для порушників обіцяють персональну відповідальність.

Також ТЦК планують частково змінити формат роботи. Їхня роль має стати більш сервісною: працівники повинні будуть консультувати громадян, пояснювати права та допомагати з документами, а не лише виконувати мобілізаційні функції.

Крім цього, законопроєкт пропонує розділити функції ТЦК: одні працівники займатимуться обліком та адмініструванням, а інші — ухваленням мобілізаційних рішень. Автори документа вважають, що це допоможе зменшити зловживання та концентрацію влади в одних руках.

Як писали Новини.LIVE, у парламенті зареєстровано  низку законпроєктів, які стосуються мобілізації. Ними, зокрема, планують запровадити чіткі терміни військової служби. Також пропонують зміни щодо процесу бронювання від мобілізації.

Також у Раді є ініціатива про відпустки військовослужбовцям, які прийшли на фронт із місць відбування покарання. Окремо хочуть прописати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами для таких жінок. Крім того, деякі зміни можуть торкнутись проходження ВЛК.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
