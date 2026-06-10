Зарплати поліцейських значно зростуть: нардепи ухвалили закон

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У середу, 10 червня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №6506-1 про внесення змін до статті 94 Закону України "Про Національну поліцію". Він передбачає підвищення заробітної плати поліцейським. За проголосували 269 парламентарів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Законом внесяться зміни до статті 94 Закону "Про Національну поліцію". Відтепер грошове забезпечення має враховувати складність, інтенсивність та ризики служби, а також сприяти залученню кваліфікованих фахівців до правоохоронних органів і стимулювати високі результати роботи.

Однією з ключових новацій є встановлення мінімального посадового окладу поліцейського на рівні не менше десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Крім того, запроваджується оновлена структура виплат, до якої входитимуть посадовий оклад, доплата за спеціальне звання, надбавка за вислугу років, виплати за доступ до державної таємниці, доплата за науковий ступінь або вчене звання, а також премія. Розмір премії, якщо вона нараховуватиметься, не зможе перевищувати 30% посадового окладу.

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Також законом встановлено нову шкалу надбавок за вислугу років. Розмір доплати залежатиме від тривалості служби в поліції та становитиме від 5% посадового окладу для працівників зі стажем від одного року до двох років і до 50% для тих, хто прослужив понад 25 років.

Надбавка за вислугу років передбачається у таких розмірах:

за наявності стажу служби в поліції від одного до двох років – 5%;

від двох до чотирьох років – 10%;

від чотирьох до семи років – 15%;

від семи до 10 років – 20%;

від 10 до 13 років – 25%;

від 13 до 16 років – 30%;

від 16 до 19 років – 35%;

від 19 до 22 років – 40%;

від 22 до 25 років – 45%;

понад 25 років – 50% посадового окладу.

Окремі положення стосуються поліцейських, які виконують службові обов’язки за межами України. Для них зберігатиметься виплата грошового забезпечення в гривні, а також передбачатиметься додаткова винагорода в іноземній валюті.

Водночас працівники поліції, яких відряджено до інших державних органів, установ або організацій, отримуватимуть грошове забезпечення з урахуванням посадового окладу за місцем відрядження та інших належних виплат відповідно до займаної посади.

Документ перебував на розгляді парламенту ще з 2022 року.

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