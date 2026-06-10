Рада внесла зміни до Держбюджету-2026

Депутати в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У середу, 10 червня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до Держбюджету. "За" проголосували 242 нардепи. До другого читання було підтримано вісім правок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Нардепи не підтримали правку про відновлення Дорожнього фонду

Зазначимо, що профільним комітетом до другого читання було погоджено відновлення Дорожнього фонду на 25%. Проте нардепи це рішення не підтримали у сесійній залі.

До другого читання в залі було ухвалено такі зміни до бюджету:

встановити розрахунок заробітної плати працівників НАБУ , виходячи з прожиткового мінімуму у розмірі 3328 грн замість 3028 грн, без збільшення загального обсягу фінансування Бюро;

, виходячи з прожиткового мінімуму у розмірі 3328 грн замість 3028 грн, без збільшення загального обсягу фінансування Бюро; спрямувати додатково 10 млн грн на забезпечення діяльності центрального апарату Держрибагентства (за винятком витрат на оплату праці);

(за винятком витрат на оплату праці); збільшити фінансування апарату Міненерго на 559,1 млн грн за рахунок коштів Резервного фонду;

на 559,1 млн грн за рахунок коштів Резервного фонду; виділити 127,5 млн грн із Резервного фонду для проведення робіт із ліквідації шахт;

для проведення робіт із ліквідації шахт; передбачити додаткові 46,1 млн грн для Держенергонагляду за рахунок Резервного фонду;

надати Державному агентству з управління зоною відчуження додаткове фінансування у розмірі 599,1 млн грн, з яких 525,1 млн грн спрямувати на утримання та підтримку об’єкта "Укриття", використовуючи кошти Резервного фонду;

додаткове фінансування у розмірі 599,1 млн грн, з яких 525,1 млн грн спрямувати на утримання та підтримку об’єкта "Укриття", використовуючи кошти Резервного фонду; здійснити перерозподіл 95 млн грн на користь апарату Національного комітету спорту осіб з інвалідністю без збільшення загального обсягу видатків Міністерства молоді та спорту України.

Як писали Новини.LIVE, у вівторок, 9 червня, парламент ухвалив закон про оподаткування цифрових платформ. Йдеться про так званий податок на OLX та Uber. Він почне діяти щонайменше з січня 2027 року.

Читайте також:

Також нардепи закликали президента України Володимира Зеленського посприяти швидшому поверненню українських воїнів, які були поранені в Оленівці. Адже серед полонених досі залишаються 46 важкопоранених українських захисників. Відповідний депутатський запит підтримали 272 парламентарі.