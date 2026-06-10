Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Політика Рада внесла зміни до Держбюджету-2026: Дорожній фонд не відновлять

Рада внесла зміни до Держбюджету-2026: Дорожній фонд не відновлять

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 11:18
Рада внесла зміни до Держбюджету-2026
Депутати в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У середу, 10 червня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до Держбюджету. "За" проголосували 242 нардепи. До другого читання було підтримано вісім правок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Нардепи не підтримали правку про відновлення Дорожнього фонду

Зазначимо, що профільним комітетом до другого читання було погоджено відновлення Дорожнього фонду на 25%. Проте нардепи це рішення не підтримали у сесійній залі.

До другого читання в залі було ухвалено такі зміни до бюджету:

  • встановити розрахунок заробітної плати працівників НАБУ, виходячи з прожиткового мінімуму у розмірі 3328 грн замість 3028 грн, без збільшення загального обсягу фінансування Бюро;
  • спрямувати додатково 10 млн грн на забезпечення діяльності центрального апарату Держрибагентства (за винятком витрат на оплату праці);
  • збільшити фінансування апарату Міненерго на 559,1 млн грн за рахунок коштів Резервного фонду;
  • виділити 127,5 млн грн із Резервного фонду для проведення робіт із ліквідації шахт;
  • передбачити додаткові 46,1 млн грн для Держенергонагляду за рахунок Резервного фонду;
  • надати Державному агентству з управління зоною відчуження додаткове фінансування у розмірі 599,1 млн грн, з яких 525,1 млн грн спрямувати на утримання та підтримку об’єкта "Укриття", використовуючи кошти Резервного фонду;
  • здійснити перерозподіл 95 млн грн на користь апарату Національного комітету спорту осіб з інвалідністю без збільшення загального обсягу видатків Міністерства молоді та спорту України.

Як писали Новини.LIVE, у вівторок, 9 червня, парламент ухвалив закон про оподаткування цифрових платформ. Йдеться про так званий податок на OLX та Uber. Він почне діяти щонайменше з січня 2027 року.

Читайте також:

Також нардепи закликали президента України Володимира Зеленського посприяти швидшому поверненню українських воїнів, які були поранені в Оленівці. Адже серед полонених досі залишаються 46 важкопоранених українських захисників. Відповідний депутатський запит підтримали 272 парламентарі.

Верховна Рада держбюджет гроші
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації