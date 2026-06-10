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Главная Политика Зарплаты полицейских значительно вырастут: нардепы приняли закон

Зарплаты полицейских значительно вырастут: нардепы приняли закон

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 12:09
Зарплаты полицейских значительно вырастут: народные депутаты приняли закон
Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В среду, 10 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6506-1 о внесении изменений в статью 94 Закона Украины "О Национальной полиции". Он предусматривает повышение заработной платы полицейским. "За" проголосовали 269 парламентариев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Полицейские будут получать надбавку за выслугу лет

Законом вносятся изменения в статью 94 Закона "О Национальной полиции". Отныне денежное обеспечение должно учитывать сложность, интенсивность и риски службы, а также способствовать привлечению квалифицированных специалистов в правоохранительные органы и стимулировать высокие результаты работы.

Одной из ключевых нововведений является установление минимального должностного оклада полицейского на уровне не менее десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Кроме того, вводится обновленная структура выплат, в которую будут входить должностной оклад, доплата за специальное звание, надбавка за выслугу лет, выплаты за доступ к государственной тайне, доплата за ученую степень или ученое звание, а также премия. Размер премии, если она будет начисляться, не сможет превышать 30% должностного оклада.

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Также законом установлена новая шкала надбавок за выслугу лет. Размер надбавки будет зависеть от продолжительности службы в полиции и составит от 5% должностного оклада для сотрудников со стажем от одного года до двух лет и до 50% для тех, кто прослужил более 25 лет.

Надбавка за выслугу лет предусмотрена в следующих размерах:

  • при наличии стажа службы в полиции от одного до двух лет — 5%;
  • от двух до четырех лет — 10%;
  • от четырех до семи лет — 15%;
  • от семи до 10 лет — 20%;
  • от 10 до 13 лет — 25%;
  • от 13 до 16 лет — 30%;
  • от 16 до 19 лет — 35%;
  • от 19 до 22 лет — 40%;
  • от 22 до 25 лет — 45%;
  • свыше 25 лет — 50% должностного оклада.

Отдельные положения касаются полицейских, выполняющих служебные обязанности за пределами Украины. Для них будет сохраняться выплата денежного довольствия в гривне, а также предусмотрено дополнительное вознаграждение в иностранной валюте.

В то же время сотрудники полиции, командированные в другие государственные органы, учреждения или организации, будут получать денежное обеспечение с учетом должностного оклада по месту командировки и других причитающихся выплат в соответствии с занимаемой должностью.

Документ находился на рассмотрении парламента еще с 2022 года.

Как писали Новини.LIVE, сегодня Рада также внесла изменения в госбюджет. За такое решение проголосовали 242 парламентария. В то же время в последний момент нардепы выступили против восстановления Дорожного фонда.

Кроме того, недавно парламент ратифицировал соглашение, которое поможет Украине получить 90 млрд евро от ЕС. Речь идет о выполнении условий программы Ukraine Facility. Документом, в частности, закрепляется норма о продлении действия 5% военного сбора еще на три года.

Верховная Рада Нацполиция зарплата
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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