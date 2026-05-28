Україна отримає 90 млрд євро від ЄС: Рада ратифікувала угоду
У четвер, 28 травня, Верховна Рада підтримала ратифікацію кредитної угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансування в обсязі 90 млрд євро. Рішення ухвалено в межах співпраці з ЄС та програми Ukraine Facility. Документ передбачає реалізацію узгодженого пакету реформ, необхідних для отримання фінансової підтримки.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.
Для отримання коштів від ЄС Україна має ухвалити низку вимог
У межах угоди Україна зобов’язується виконувати умови програми Ukraine Facility, а також дотримуватися положень меморандумів з ЄС, "Плану України" та узгодженого пакету реформ. Документ містить низку структурних змін у сфері податкової, митної та економічної політики.
Зокрема, у Меморандумі з ЄС визначені такі ключові зобов’язання для України:
- запровадження оподаткування міжнародних посилок (за винятком товарів для сектору безпеки й оборони);
- оподаткування доходів від цифрових платформ;
- продовження дії 5% військового збору ще на три роки (рішення вже ухвалено);
- реформа спрощеної системи оподаткування для ФОП, зокрема третьої групи;
- посилення боротьби з дробленням бізнесу з метою ухилення від податків;
- запровадження диференційованих ставок податку для ФОП третьої групи залежно від виду діяльності;
- продовження реформи ПДВ та митної системи;
- ухвалення нового Митного кодексу відповідно до стандартів ЄС.
Виконання цих умов є частиною євроінтеграційного курсу та необхідною складовою для отримання фінансування в межах угоди з Європейським Союзом.
Новина доповнюється