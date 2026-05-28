Україна отримає 90 млрд євро від ЄС: Рада ратифікувала угоду

Дата публікації: 28 травня 2026 11:12
У четвер, 28 травня, Верховна Рада підтримала ратифікацію кредитної угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансування в обсязі 90 млрд євро. Рішення ухвалено в межах співпраці з ЄС та програми Ukraine Facility. Документ передбачає реалізацію узгодженого пакету реформ, необхідних для отримання фінансової підтримки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Для отримання коштів від ЄС Україна має ухвалити низку вимог

У межах угоди Україна зобов’язується виконувати умови програми Ukraine Facility, а також дотримуватися положень меморандумів з ЄС, "Плану України" та узгодженого пакету реформ. Документ містить низку структурних змін у сфері податкової, митної та економічної політики.

Зокрема, у Меморандумі з ЄС визначені такі ключові зобов’язання для України:

  • запровадження оподаткування міжнародних посилок (за винятком товарів для сектору безпеки й оборони);
  • оподаткування доходів від цифрових платформ;
  • продовження дії 5% військового збору ще на три роки (рішення вже ухвалено);
  • реформа спрощеної системи оподаткування для ФОП, зокрема третьої групи;
  • посилення боротьби з дробленням бізнесу з метою ухилення від податків;
  • запровадження диференційованих ставок податку для ФОП третьої групи залежно від виду діяльності;
  • продовження реформи ПДВ та митної системи;
  • ухвалення нового Митного кодексу відповідно до стандартів ЄС.

Виконання цих умов є частиною євроінтеграційного курсу та необхідною складовою для отримання фінансування в межах угоди з Європейським Союзом.

Верховна Рада Європейський союз митниця
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
