Україна отримає 90 млрд євро від ЄС: Рада ратифікувала угоду

У четвер, 28 травня, Верховна Рада підтримала ратифікацію кредитної угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансування в обсязі 90 млрд євро. Рішення ухвалено в межах співпраці з ЄС та програми Ukraine Facility. Документ передбачає реалізацію узгодженого пакету реформ, необхідних для отримання фінансової підтримки.

Для отримання коштів від ЄС Україна має ухвалити низку вимог

У межах угоди Україна зобов’язується виконувати умови програми Ukraine Facility, а також дотримуватися положень меморандумів з ЄС, "Плану України" та узгодженого пакету реформ. Документ містить низку структурних змін у сфері податкової, митної та економічної політики.

Зокрема, у Меморандумі з ЄС визначені такі ключові зобов’язання для України:

запровадження оподаткування міжнародних посилок (за винятком товарів для сектору безпеки й оборони);

оподаткування доходів від цифрових платформ;

продовження дії 5% військового збору ще на три роки (рішення вже ухвалено);

реформа спрощеної системи оподаткування для ФОП, зокрема третьої групи;

посилення боротьби з дробленням бізнесу з метою ухилення від податків;

запровадження диференційованих ставок податку для ФОП третьої групи залежно від виду діяльності;

продовження реформи ПДВ та митної системи;

ухвалення нового Митного кодексу відповідно до стандартів ЄС.

Виконання цих умов є частиною євроінтеграційного курсу та необхідною складовою для отримання фінансування в межах угоди з Європейським Союзом.

