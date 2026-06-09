В Україні відбудеться масштабна реформа залізниці: ухвалено закон

Депутати в залі засідання. Фото: пресслужба Ради

У вівторок, 9 червня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №14174 "Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України". "За" проголосували 254 народні депутати. Документ впроваджує європейську систему оцінки ризиків та нові підходи до технічного регулювання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Українську залізницю інтегрують до європейського простору

Документ закладає нові правила функціонування залізничного транспорту та наближає українську залізничну систему до європейських стандартів. Він спрямований на гармонізацію національного законодавства з вимогами Європейського Союзу у сфері безпеки руху та технічної сумісності залізниць.

Новий закон визначає механізми забезпечення безпеки на залізничному транспорті, а також встановлює підходи до регулювання інтероперабельності — здатності української залізничної інфраструктури та рухомого складу працювати за єдиними правилами з європейською мережею. Зокрема йдеться про європейські підходи до оцінки ризиків і технічного регулювання на залізниці щодо підготовки та сертифікації машиністів, а також ліцензування перевізників.

Очікується, що впровадження документа сприятиме подальшій інтеграції української залізниці до спільного залізничного простору ЄС, спростить міжнародні перевезення та створить умови для модернізації галузі відповідно до європейських вимог.

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Робота над законопроєктом тривала кілька місяців. Після ухвалення в першому читанні парламентарі подали понад дві тисячі поправок, які розглядалися за участю представників профільного міністерства, залізничної галузі, бізнесу та експертного середовища.

У парламенті наголошують, що реалізація закону є важливим кроком для виконання Україною зобов’язань перед Європейським Союзом у межах Угоди про асоціацію та переговорного процесу щодо членства в ЄС. Також документ пов’язаний із виконанням умов міжнародних програм підтримки та відновлення країни.

Як писали Новини.LIVE, 9 червня Рада також ухвалила закон про цифрові платформи. Згідно з документом, доходи з Glovo, Uklon, Bolt та Uber та інших платформ оподатковуватимуться. Проте закон почне діяти не раніше, ніж з січня 2027 року.

Також нещодавно в Раді зареєстрували ініціативу про покарання для працівників ТЦК. Йдеться про випадки незаконного затримання людей. Максимальне покарання передбачає 12 років ув’язнення.