ВЛК можуть отримати нові повноваження щодо іноземців-контрактників

У середу, 27 травня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо визначення придатності іноземців та осіб без громадянства до проходження військової служби. Документ передбачає зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я. Після ухвалення закону військово-лікарські комісії отримають офіційні повноваження проводити медичні огляди кандидатів-іноземців для служби за контрактом.

Ініціатором законопроєкту є Кабінет міністрів.

У пояснювальній записці зазначається, що чинне законодавство наразі не врегульовує повноваження військово-лікарських комісій щодо проведення військово-лікарської експертизи для іноземців та осіб без громадянства, які хочуть проходити військову службу за контрактом.

Також документ має врегулювати питання встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень і травм із проходженням військової служби, а також визначення необхідності та умов медико-соціальної реабілітації для цієї категорії військовослужбовців.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Після остаточного ухвалення документа військово-лікарські комісії зможуть офіційно визначати придатність або непридатність іноземців та осіб без громадянства до військової служби в Україні.

