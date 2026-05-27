Головна Політика ВЛК можуть отримати нові повноваження щодо іноземців-контрактників

ВЛК можуть отримати нові повноваження щодо іноземців-контрактників

Дата публікації: 27 травня 2026 11:31
Лікар перевіряє очі. Фото ілюстративне: АрміяInform

У середу, 27 травня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо визначення придатності іноземців та осіб без громадянства до проходження військової служби. Документ передбачає зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я. Після ухвалення закону військово-лікарські комісії отримають офіційні повноваження проводити медичні огляди кандидатів-іноземців для служби за контрактом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Рада підтримала законопроєкт про медогляди іноземців для служби в ЗСУ

Ініціатором законопроєкту є Кабінет міністрів.

У пояснювальній записці зазначається, що чинне законодавство наразі не врегульовує повноваження військово-лікарських комісій щодо проведення військово-лікарської експертизи для іноземців та осіб без громадянства, які хочуть проходити військову службу за контрактом.

Також документ має врегулювати питання встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень і травм із проходженням військової служби, а також визначення необхідності та умов медико-соціальної реабілітації для цієї категорії військовослужбовців.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Після остаточного ухвалення документа військово-лікарські комісії зможуть офіційно визначати придатність або непридатність іноземців та осіб без громадянства до військової служби в Україні.

Як писали Новини.LIVE, Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про нові повноваження для омбудсмана. Він може отримати право видавати обов’язкові до виконання приписи. А також ініціювати притягнення посадовців до відповідальності.

Крім того, у парламенті зареєстровано ініціативу про виплати ветеранамЙдеться про ветеранів, які втратили професійну працездатність унаслідок поранень, контузій, каліцтв або захворювань, отриманих під час захисту Батьківщини. Кошти пропонують виплачувати щомісяця.

Верховна Рада іноземці ВЛК
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
