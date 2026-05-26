Омбудсмен може отримати нові повноваження: ВР підтримала проєкт

Депутати в залі парламенту.

Сьогодні, 26 травня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13181 про нову редакцію закону щодо Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Документ передбачає зміну процедури призначення та звільнення омбудсмена, нові вимоги до кандидатів. Також пропонується розширити повноважень інституції.

Омбудсманом можна буде стати з 35 років

Ініціаторами законопроєкту є голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та група народних депутатів.

Документ пропонує змінити порядок призначення омбудсмена. Зокрема, кандидатури на посаду зможуть подавати не лише спікер парламенту, а й щонайменше 45 народних депутатів через профільний комітет Ради.

Також законопроєкт змінює процедуру звільнення Уповноваженого з прав людини. Ініціювати звільнення пропонується дозволити голові Верховної Ради або не менш як чверті народних депутатів за наявності висновку тимчасової спеціальної комісії парламенту.

Крім цього, документ передбачає зниження вікового цензу для кандидатів на посаду омбудсмена з 40 до 35 років, а також уточнює вимоги щодо освіти, досвіду у сфері захисту прав людини та володіння державною мовою.

Окремі положення законопроєкту стосуються розширення повноважень омбудсмена. Зокрема, Уповноважений Верховної Ради з прав людини може отримати право видавати обов’язкові до виконання приписи та ініціювати притягнення посадовців до відповідальності.

