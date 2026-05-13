Терміни служби та реформа ТЦК: у Раді зареєстровано низку проєктів

Дата публікації: 13 травня 2026 19:44
Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У Верховній Раді зареєстрували низку законопроєктів щодо військової служби. Автором є нардеп від "Слуги народу" Максим Заремський. Він, зокрема, пропонує запровадити граничні терміни служби та демобілізацію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

проєкти
Законопроєкти на сайті Ради. Фото: скриншот
проєкти Заремського
Законопроєкти Заремського на сайті парламенту. Фото: скриншот

Які законопроєкти може розглянути Рада

Тексти документів поки відсутні. Проте з назв зрозуміло, що вони стосують системи довгострокової військової служби та резерву, а також прозорої системи призову та мобілізаційної черговості.

Крім того, зареєстровано такі законопроєкти:

  • про демобілізацію та реінтеграцію військовослужбовців;
  • про поетапну модель військової служби та гарантовану демобілізацію;
  • про гарантовані цикли служби, відновлення та ротації;
  • про реформу територіальних центрів комплектування та сервісну модель демобілізації;
  • про справедливе бронювання та участь у обороні;
  • про відповідальність держави перед військовослужбовцями;
  • про економічну стійкість під час війни;
  • про прозорість використання коштів на оборону;
  • про післявоєнну адаптацію ветеранів як систему;
  • про обов’язкову ротацію та граничні терміни служби в умовах війни;
  • про національну модель оборони за принципом тотального резерву;
  • про довгострокову модель військової служби;
  • про гарантований базовий рівень грошового забезпечення військових.

Документи передали на розгляд керівництву.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, у парламенті хочуть надати в’язням, які пішли на фронт, право на відпустки. Йдеться в тому числі про відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Документ також опрацьовують в комітеті.

Крім того, чинні військовослужбовці можуть отримати право на пільгове розмитнення авто. Це означає, що їм не доведеться сплачувати мито, акциз та ПДВ. Проте документ ще не розглядали в залі парламенту.

Верховна Рада мобілізація військова служба
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
