Терміни служби та реформа ТЦК: у Раді зареєстровано низку проєктів
У Верховній Раді зареєстрували низку законопроєктів щодо військової служби. Автором є нардеп від "Слуги народу" Максим Заремський. Він, зокрема, пропонує запровадити граничні терміни служби та демобілізацію.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.
Які законопроєкти може розглянути Рада
Тексти документів поки відсутні. Проте з назв зрозуміло, що вони стосують системи довгострокової військової служби та резерву, а також прозорої системи призову та мобілізаційної черговості.
Крім того, зареєстровано такі законопроєкти:
- про демобілізацію та реінтеграцію військовослужбовців;
- про поетапну модель військової служби та гарантовану демобілізацію;
- про гарантовані цикли служби, відновлення та ротації;
- про реформу територіальних центрів комплектування та сервісну модель демобілізації;
- про справедливе бронювання та участь у обороні;
- про відповідальність держави перед військовослужбовцями;
- про економічну стійкість під час війни;
- про прозорість використання коштів на оборону;
- про післявоєнну адаптацію ветеранів як систему;
- про обов’язкову ротацію та граничні терміни служби в умовах війни;
- про національну модель оборони за принципом тотального резерву;
- про довгострокову модель військової служби;
- про гарантований базовий рівень грошового забезпечення військових.
Документи передали на розгляд керівництву.
Як писали Новини.LIVE, у парламенті хочуть надати в’язням, які пішли на фронт, право на відпустки. Йдеться в тому числі про відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Документ також опрацьовують в комітеті.
Крім того, чинні військовослужбовці можуть отримати право на пільгове розмитнення авто. Це означає, що їм не доведеться сплачувати мито, акциз та ПДВ. Проте документ ще не розглядали в залі парламенту.