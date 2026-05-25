Ветерани, які втратили працездатність, можуть отримати виплати: проєкт

Протез на нозі солдата Василя Стуженка, який втратив кінцівки під Іловайськом. Фото: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає запровадження окремого механізму щомісячної державної соціальної допомоги для ветеранів війни. Йдеться про ветеранів, які втратили професійну працездатність унаслідок поранень, контузій, каліцтв або захворювань, отриманих під час захисту Батьківщини. Ініціатива спрямована на встановлення нового виду соціальних виплат залежно від ступеня втрати працездатності.

Згідно з документом, розмір допомоги пропонується визначати у відсотках від середньомісячної заробітної плати в Україні за попередній календарний рік. Для ветеранів із втратою працездатності до 80% передбачається виплата до 80% середньої зарплати, а у разі втрати понад 80% — до 100%.

Призначення та виплата допомоги здійснюватимуться через Міністерство у справах ветеранів із використанням Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Окремо законопроєкт регулює співвідношення нової допомоги з пенсіями та іншими соціальними виплатами. Документ передбачає можливість вибору виду виплати для уникнення подвійного фінансування, а також можливість здійснення виплат за рахунок репарацій або інших надходжень від Російської Федерації.

Крім того, пропонується внести зміни до низки законів у сфері соціального захисту, пенсійного забезпечення та реабілітації.

