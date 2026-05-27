ВЛК могут получить новые полномочия в отношении иностранцев-контрактников

Дата публикации 27 мая 2026 11:31
Врач проверяет глаза. Фото иллюстративное: АрміяInform

В среду, 27 мая, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект по определению пригодности иностранцев и лиц без гражданства к прохождению военной службы. Документ предусматривает изменения в Основы законодательства Украины о здравоохранении. После принятия закона военно-врачебные комиссии получат официальные полномочия проводить медицинские осмотры кандидатов-иностранцев для службы по контракту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Рада поддержала законопроект о медосмотрах иностранцев для службы в ВСУ

Инициатором законопроекта является Кабинет министров.

В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство пока не регулирует полномочия военно-врачебных комиссий по проведению военно-врачебной экспертизы для иностранцев и лиц без гражданства, которые хотят проходить военную службу по контракту.

Также документ должен урегулировать вопрос установления причинной связи заболеваний, ранений и травм с прохождением военной службы, а также определение необходимости и условий медико-социальной реабилитации для этой категории военнослужащих.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 70 Основ законодательства Украины о здравоохранении.

После окончательного принятия документа военно-врачебные комиссии смогут официально определять пригодность или непригодность иностранцев и лиц без гражданства к военной службе в Украине.

Как писали Новини.LIVE, Рада поддержала в первом чтении законопроект о новых полномочиях для омбудсмена. Он может получить право выдавать обязательные к исполнению предписания. А также инициировать привлечение должностных лиц к ответственности.

Кроме того, в парламенте зарегистрирована инициатива о выплатах ветеранам. Речь идет о ветеранах, которые потеряли профессиональную трудоспособность вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите Родины. Средства предлагают выплачивать ежемесячно.

Верховная Рада иностранцы ВВК
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
