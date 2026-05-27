ВЛК могут получить новые полномочия в отношении иностранцев-контрактников

Врач проверяет глаза. Фото иллюстративное: АрміяInform

В среду, 27 мая, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект по определению пригодности иностранцев и лиц без гражданства к прохождению военной службы. Документ предусматривает изменения в Основы законодательства Украины о здравоохранении. После принятия закона военно-врачебные комиссии получат официальные полномочия проводить медицинские осмотры кандидатов-иностранцев для службы по контракту.

Инициатором законопроекта является Кабинет министров.

В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство пока не регулирует полномочия военно-врачебных комиссий по проведению военно-врачебной экспертизы для иностранцев и лиц без гражданства, которые хотят проходить военную службу по контракту.

Также документ должен урегулировать вопрос установления причинной связи заболеваний, ранений и травм с прохождением военной службы, а также определение необходимости и условий медико-социальной реабилитации для этой категории военнослужащих.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 70 Основ законодательства Украины о здравоохранении.

После окончательного принятия документа военно-врачебные комиссии смогут официально определять пригодность или непригодность иностранцев и лиц без гражданства к военной службе в Украине.

