Петиція про зміну правил компенсацій за житло набрала голоси

Зруйнований будинок внаслідок удару РФ. Фото: Reuters

Петиція із закликом розширити програму компенсацій за втрачене житло для мешканців територій активних бойових дій набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути влада. Автором є Євген Ісаєв.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Кабміну.

Компенсації за житло пропонують надати жителям територій активних бойових дій

Автор звернення зазначає, що чинний механізм компенсацій працює переважно для людей, чиє житло офіційно визнане зруйнованим або пошкодженим через війну. Водночас значна кількість українців, які проживали у прифронтових містах і селах, фактично втратили можливість жити у своїх домівках, але не можуть отримати житлові сертифікати чи іншу компенсацію.

У петиції повідомляється, що в багатьох населених пунктах, де тривають активні бойові дії, була запроваджена обов’язкова евакуація населення. Через постійні обстріли там зруйнована критична інфраструктура, відсутні електро-, водо-, газо- та теплопостачання, не працюють лікарні, школи та комунальні служби.

Автор звернення наголошує, що такі умови фактично роблять проживання неможливим, навіть якщо житло формально не визнане знищеним.

У зв’язку з цим у петиції пропонують внести зміни до законодавства та дозволити надання компенсацій і житлових сертифікатів людям, які втратили можливість проживати у своїх населених пунктах через війну та постійні бойові дії.

Також автор посилається на норми Конституції України, які гарантують право людини на житло та достатній рівень життя, і наголошує, що держава має забезпечити захист громадян, які постраждали від війни.

Після збору необхідної кількості голосів петицію мають офіційно розглянути уряд і надати офіційну відповідь.

