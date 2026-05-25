Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Политика Ветераны, утратившие трудоспособность, могут получить выплаты: проект

Ветераны, утратившие трудоспособность, могут получить выплаты: проект

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 14:55
Ветераны, утратившие трудоспособность, могут получить выплаты: проект
Протез на ноге солдата Василия Стуженко, потерявшего конечности под Иловайском. Фото: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает введение отдельного механизма ежемесячной государственной социальной помощи для ветеранов войны. Речь идет о ветеранах, утративших профессиональную трудоспособность вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите Родины. Инициатива направлена на установление нового вида социальных выплат в зависимости от степени утраты трудоспособности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

проєкт
Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

В ВР появился законопроект о ежемесячных выплатах ветеранам с потерей трудоспособности

Согласно документу, размер помощи предлагается определять в процентах от среднемесячной заработной платы в Украине за предыдущий календарный год. Для ветеранов с потерей трудоспособности до 80% предусматривается выплата до 80% средней зарплаты, а в случае потери более 80% — до 100%.

Назначение и выплата помощи будут осуществляться через Министерство по делам ветеранов с использованием Единого государственного реестра ветеранов войны.

Отдельно законопроект регулирует соотношение новой помощи с пенсиями и другими социальными выплатами. Документ предусматривает возможность выбора вида выплаты во избежание двойного финансирования, а также возможность осуществления выплат за счет репараций или других поступлений от Российской Федерации.

Читайте также:

Кроме того, предлагается внести изменения в ряд законов в сфере социальной защиты, пенсионного обеспечения и реабилитации.

Как писали Новини.LIVE, в парламенте зарегистрирована инициатива об увеличении зарплат военным. Денежное обеспечение предлагают индексировать ежеквартально. Размер выплат могут увеличивать в соответствии с показателем роста средней заработной платы в Украине.

Также в парламенте зарегистрированы изменения в реформу мобилизации. Речь идет о предельных сроках службы и ротации. Документ по состоянию на сегодня прорабатывается в комитете.

Верховная Рада выплаты выплаты военным
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации