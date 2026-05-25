Ветераны, утратившие трудоспособность, могут получить выплаты: проект

Протез на ноге солдата Василия Стуженко, потерявшего конечности под Иловайском. Фото: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает введение отдельного механизма ежемесячной государственной социальной помощи для ветеранов войны. Речь идет о ветеранах, утративших профессиональную трудоспособность вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите Родины. Инициатива направлена на установление нового вида социальных выплат в зависимости от степени утраты трудоспособности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Законопроект на сайте Рады.

Согласно документу, размер помощи предлагается определять в процентах от среднемесячной заработной платы в Украине за предыдущий календарный год. Для ветеранов с потерей трудоспособности до 80% предусматривается выплата до 80% средней зарплаты, а в случае потери более 80% — до 100%.

Назначение и выплата помощи будут осуществляться через Министерство по делам ветеранов с использованием Единого государственного реестра ветеранов войны.

Отдельно законопроект регулирует соотношение новой помощи с пенсиями и другими социальными выплатами. Документ предусматривает возможность выбора вида выплаты во избежание двойного финансирования, а также возможность осуществления выплат за счет репараций или других поступлений от Российской Федерации.

Кроме того, предлагается внести изменения в ряд законов в сфере социальной защиты, пенсионного обеспечения и реабилитации.

