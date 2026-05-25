Нардепи пропонують розширити програму "єЯсла"

Депутати в залі Ради. Фото: пресслужба парламенту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розширення умов для осіб, які мають право на отримання допомоги для догляду за дитиною "єЯсла". Ним пропонують змінити умови надання державної допомоги. Йдеться про фізичних осіб — підприємців.

ФОП і самозайняті можуть отримати доступ до програми "єЯсла"

Станом на сьогодні програма "єЯсла" передбачає допомогу батькам, які повертаються до роботи на умовах повної зайнятості. Водночас фізичні особи — підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність (зокрема адвокати, нотаріуси, аудитори), не можуть отримати ці виплати.

Автори ініціативи зазначають, що ці категорії також самостійно забезпечують свою зайнятість, сплачують податки та єдиний соціальний внесок і беруть участь в економічному житті країни. Водночас вони не мають доступу до державної допомоги "єЯсла", що, за словами ініціаторів, створює нерівні умови залежно від форми зайнятості.

Законопроєктом пропонується закріпити право на отримання допомоги для батьків або законних представників дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною та є ФОП або провадять незалежну професійну діяльність.

Програма "єЯсла"

"єЯсла" — це державна програма в Україні, яка передбачає фінансову допомогу батькам для оплати догляду за дитиною після народження. Її основна ідея полягає в тому, щоб допомогти сім’ям швидше повернутися до роботи, не залишаючи дитину без належного догляду.

Фактично програма дозволяє компенсувати витрати на послуги няні або закладів дошкільного догляду, коли один із батьків відновлює професійну діяльність. Виплати надаються державою за умови, що батько або мати виходить на роботу, а дитина перебуває під наглядом іншої особи або установи.

Наразі "єЯсла" орієнтована переважно на найманих працівників, які працюють повний робочий день. Це означає, що підтримку можуть отримати ті сім’ї, де один із батьків офіційно працевлаштований і повернувся до роботи після декретної відпустки.

Програма розглядається як інструмент поєднання батьківства та економічної активності, а також як спосіб зменшити фінансове навантаження на родини з маленькими дітьми.

