Ротація кожні 90 днів і демобілізація: Рада готує зміни для військових

Український воїн зі зброєю.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти про демобілізацію та реінтеграцію військовослужбовців, а також про обов’язкову ротацію та граничні терміни служби в умовах війни. Ними пропонують обмежити термін перебування військовослужбовців в районі ведення бойових дій 90 днями. Також хочуть врегулювати питання демобілізації.

Воїнів пропонують демобілізувати після 24 місяців служби

Законопроєктом пропонується прийняти Закон України "Про обов’язкову ротацію та граничні терміни служби в умовах війни", яким буде визначено, що:

безперервний строк перебування військовослужбовців в районі ведення бойових дій не може первищувати 90 днів ;

; після досягнення визначеного в статті 1 цього Закону граничного строку військовослужбовці підлягають обов’язковому поверненню в пункти постійної дислокації ( ротації );

); подальше переведення військовослужбовців в район бойових дій допускається не раніше ніж через 180 календарних днів після дати повернення в пункти постійної дислокації.

Іншим документом пропонується дозволити військовим демобілізацію. Пропонують законодавчо зазначити, що військовослужбовець має право на звільнення з військової служби після 24 місяців безперервної військової служби. Проте це за умови, якщо такий військовослужбовець не менше ніж три місяці брав безпосередню участь у бойових діях.

Як писали Новини.LIVE, в Раді обговорюють зниження мобілізаційного віку з 25 до 23 років. У зв’язку з цим можуть заборонити виїзд чоловіків за кордон до 22 років. Проте даний законопроєкт ще не зареєстровано в парламенті.

Крім того, хочуть запровадити масштабну перевірку бронювань. Це може стосуватися і студентів. Для цього планують створити відповідний контрольний орган.