Раді пропонують жорсткіше карати ТЦК за незаконне затримання людей

Нардепи в залі засідання. Фото: пресслужба Ради

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до статті 146-1 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне позбавлення волі або насильницьке викрадення людини. Ініціатива стосується випадків, які можуть виникати під час проведення заходів з оповіщення та мобілізації. Автором є нардеп від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

У Раді пропонують змінити Кримінальний кодекс через порушення під час мобілізації

Законопроєкт пропонує внести зміни до кримінального законодавства та посилити покарання за незаконне утримання людини або її насильницьке зникнення під час мобілізаційних заходів. Автор ініціативи вважає, що такі дії повинні мати окрему правову оцінку та тягнути за собою суворішу відповідальність.

Наразі текст законопроєкту та пояснювальна записка відсутні на сайті Ради. Після опрацювання в комітеті їх винесуть на розгляд парламенту в сесійній залі.

У разі ухвалення закону нові норми доповнять статтю 146-1 Кримінального кодексу, яка регулює відповідальність за незаконне позбавлення волі або насильницьке викрадення людини.

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Зокрема, за арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави, пропонують карати позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Примусове утримання особи у приміщеннях органів військового управління за відсутності законних підстав або понад встановлений законом строк адміністративного затримання, або примусове вилучення засобів зв’язку у затриманої особи, вчинені службовою особою ТЦК, караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як писали Новини.LIVE, парламенту пропонують значно змінити реформу мобілізації. Зокрема пропонують обмежити термін перебування військовослужбовців в районі ведення бойових дій. Також документ може запровадити чіткі терміни демобілізації.

Також Рада може запровадити штрафи для командирів ЗСУ. За ігнорування чи невчасний розгляд рапортів підлеглих пропонують карати арештом на строк до 10 діб. Не у воєнний стан офіцерам загрожує штраф від 850 до 17 тис. гривень.