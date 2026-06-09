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Главная Политика В Украине состоится масштабная реформа железной дороги: принят закон

В Украине состоится масштабная реформа железной дороги: принят закон

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Дата публикации 9 июня 2026 14:31
В Украине состоится масштабная реформа железной дороги: принят закон
Депутаты в зале заседания. Фото: пресс-служба Рады

Во вторник, 9 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №14174 "О безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины". "За" проголосовали 254 народных депутата. Документ внедряет европейскую систему оценки рисков и новые подходы к техническому регулированию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Украинскую железную дорогу интегрируют в европейское пространство

Документ закладывает новые правила функционирования железнодорожного транспорта и приближает украинскую железнодорожную систему к европейским стандартам. Он направлен на гармонизацию национального законодательства с требованиями Европейского Союза в сфере безопасности движения и технической совместимости железных дорог.

Новый закон определяет механизмы обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, а также устанавливает подходы к регулированию интероперабельности — способности украинской железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава работать по единым правилам с европейской сетью. В частности речь идет о европейских подходах к оценке рисков и технического регулирования на железной дороге по подготовке и сертификации машинистов, а также лицензирования перевозчиков.

Ожидается, что внедрение документа будет способствовать дальнейшей интеграции украинской железной дороги в общее железнодорожное пространство ЕС, упростит международные перевозки и создаст условия для модернизации отрасли в соответствии с европейскими требованиями.

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Работа над законопроектом продолжалась несколько месяцев. После принятия в первом чтении парламентарии подали более двух тысяч поправок, которые рассматривались с участием представителей профильного министерства, железнодорожной отрасли, бизнеса и экспертной среды.

В парламенте отмечают, что реализация закона является важным шагом для выполнения Украиной обязательств перед Европейским Союзом в рамках Соглашения об ассоциации и переговорного процесса относительно членства в ЕС. Также документ связан с выполнением условий международных программ поддержки и восстановления страны.

Как писали Новини.LIVE, 9 июня Рада также приняла закон о цифровых платформах. Согласно документу, доходы с Glovo, Uklon, Bolt и Uber и других платформ будут облагаться налогом. Однако закон начнет действовать не раньше, чем с января 2027 года.

Также недавно в Раде зарегистрировали инициативу о наказании для работников ТЦК. Речь идет о случаях незаконного задержания людей. Максимальное наказание предусматривает 12 лет заключения.

Верховная Рада Укрзализныця парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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