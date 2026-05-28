Рада провалила законопроєкт про декриміналізацію порнографії

Термінова новина

У четвер, 28 травня, Верховна Рада не підтримала законопроєкт про декриміналізацію порнографії для повнолітніх. Документ передбачає зміни до статті 301 Кримінального кодексу України та скасовує кримінальну відповідальність за виготовлення і поширення контенту для дорослих за взаємною згодою. "За" проголосували лише 207 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Документом передбачалося, що повнолітні українці не нестимуть кримінальної відповідальності за створення, зберігання, перевезення чи пересилання матеріалів еротичного та порнографічного характеру, якщо у справі немає примусу, насильства або участі неповнолітніх.

Водночас закон не означає повної легалізації порноіндустрії. Частина обмежень залишалася б чинною, а за окремі порушення і надалі передбачалося суворе покарання.

Зокрема, кримінальна відповідальність і надалі б діяла за:

Читайте також:

виготовлення або поширення контенту серед неповнолітніх;

примушування до участі у створенні порно;

зйомку без згоди людини;

контент із насильством, тваринами чи іншими жорстокими збоченнями;

сутенерство та сексуальну експлуатацію.

Автори законопроєкту пояснюють, що головною метою змін є усунення правової колізії, через яку моделі платформ на кшталт OnlyFans могли офіційно сплачувати податки, але водночас залишатися під ризиком кримінального переслідування.

За словами ініціаторів, стара редакція статті 301 ККУ містила нечіткі формулювання, що дозволяло відкривати кримінальні провадження навіть щодо добровільного контенту між дорослими людьми. Через це закон неодноразово критикували правозахисники та представники цифрової індустрії.

Новина доповнюється