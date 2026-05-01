Україна може підписати договір про членство в ЄС у 2027 році: Качка

Віцепрем'є-міністр з євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Фото: кадр із відео

Україна може підписати договір про вступ до Європейського союзу вже у 2027 році. Проте його ратифікація може зайняти кілька років. Загалом Україна отримала 145 вимог від ЄС, більшість з яких стосується приведення українського законодавства до стандартів Союзу, а також практики щоденної роботи інституцій.

Про це заявив віцепрем'є-міністр з євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час Години запитань до уряду, передає Новини.LIVE.

Ратифікація вступу України до ЄС триватиме роки

"Технічна робота з Європейською комісією по всіх шести кластерах ведеться. Залишається лише формалізувати цей елемент і провести міжурядову конференцію між 27-ма державами-членами Європейського Союзу і Україною", — сказав Качка.

Протягом наступних 12-18 місяців Україна розраховує закрити більшість переговорних розділів.

"І вийти вже наступного року на підписання договору про вступ до Європейського Союзу, який підлягає подальшій ратифікації в державі-членах і Україні, що займе теж кілька років", — додав міністр.

Як писали Новини.LIVE, Єврокомісія має альтернативну пропозицію для зближення з Україною. Вона передбачає глибше залучення Києва до інституцій блоку та ширший доступ до європейського ринку. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Україні взяти "участь у Європейських Радах без права голосу".

Також Мерц припускає, що Україні доведеться віддати частину територій для вступу в ЄС. Він наголосив, що не може бути приєднання до Союзу під час війни. Крім того, за його словами війна, завершиться домовленостями.