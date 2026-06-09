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Головна Політика Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ

Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 13:32
Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ
Засідання Верховної Ради. Фото: пресслужба парламенту

У вівторок, 9 червня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15111-д про оподаткування доходів із цифрових платформ. Йдеться зокрема про такі платформи, як Glovo, Uklon, Bolt та Uber. "За" проголосував 241 нардеп.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Військовий збір із доходів від цифрових платформ не нараховуватиметься

Цей законопроєкт є одним із умов програми МВФ. Документ почне діяти не раніше січня 2027 року.

Таким чином, починаючи з 2027 року, в Україні планують запровадити новий механізм оподаткування доходів, отриманих через цифрові сервіси. Згідно із законодавчою ініціативою, онлайн-платформи самостійно утримуватимуть податок із виплат користувачам за ставкою 10%. При цьому військовий збір із таких доходів не нараховуватиметься.

Наразі громадяни сплачують із своїх доходів 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, що разом становить 23%.

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Документ також передбачає пільговий ліміт для продажу товарів через інтернет-платформи. Доходи в межах 2000 євро на рік не підлягатимуть оподаткуванню, незалежно від кількості здійснених угод.

Нові правила стосуватимуться як українських, так і міжнародних цифрових сервісів, що працюють з українськими користувачами. Йдеться, зокрема, про платформи для замовлення таксі, доставки товарів і їжі, короткострокової оренди житла, онлайн-маркетплейси та інші подібні сервіси.

Ініціатива спрямована на приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів податкової прозорості, зокрема рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і вимог європейської директиви DAC7 щодо обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Крім того, закон входить до пакета податкових змін, необхідних для збільшення надходжень до бюджету. Реалізація цих кроків є частиною зобов’язань України перед міжнародними партнерами, серед яких МВФ та Європейський Союз

Як писали Новини.LIVE, в Україні можуть повернути Дорожній фонд. Таку норму можуть прописати у законопроєкті про зміни до Держбюджету-2026. Крім того, нардепи пропонують рахувати зарплату НАБУ за прожитковим мінімумом 3328 грн, а не 3028 грн.

Законопроєкт про зміни до Держбюджету-2026 Рада підтримала у першому читанні 28 травня. Таким чином доходи державного бюджету збільшуються більш ніж на 2,2 трлн грн. Найбільше коштів спрямують на оборону.

Верховна Рада податки OLX
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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