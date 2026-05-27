В Украине могут ввести психологические перерывы для работников: проект

Депутаты в зале Рады. Фото: пресс-служба парламента

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины о введении перерыва для психологической разгрузки работников. Документ предусматривает внесение изменений в трудовое законодательство в части организации рабочего времени. Сейчас текст законопроекта и детали предложенных изменений еще не обнародованы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Законопроект на сайте парламента. Фото: скриншот

В Раде зарегистрировали законопроект о психологическом восстановлении во время работы

Инициатива касается возможного введения отдельных перерывов для психологического восстановления работников во время рабочего дня.

Пока текст документа отсутствует на сайте Рады. Автором является нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко.

После публикации текста законопроекта станет известно, кого именно будут касаться новые нормы, какой может быть продолжительность таких перерывов и будут ли они обязательными для работодателей.

Читайте также:

Документ передали на рассмотрение руководству.

Как писали Новини.LIVE, 27 мая Рада ввела новый праздник в Украине. Теперь ежегодно в третью субботу сентября будут отмечать День украинской музыки. Этот праздник будет сопровождаться концертами, фестивалями, тематическими теле- и радиопрограммами.

Также нардепы согласовали сложение депутатских полномочий Владимиром Цабалем. Такое решение приняли 257 голосами. Вместо него в парламент войдет новый нардеп.