Рада підтримала припинення повноважень нардепа Цабаля

Нардеп Володимир Цабаль. Фото: пресслужба партії "Голос"

У середу, 27 травня, Верховна Рада підтримала проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Володимира Цабаля. У вівторок, 12 травня, парламент провалив це голосування. Тепер таке рішення ухвалили 257 голосами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Цабаля в Раді може замінити політолог Давилюк

"Припинити достроково повноваження народного депутата України Цабаля Володимира Володимировича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Голос", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", — йдеться в повідомленні.

Далі у списку "Голосу" на сайті ЦВК є політолог Микола Давидюк. Він може замінити Цабаля в Раді.

Як писали Новини.LIVE, нардепи пропонують спікеру парламенту підписувати закони замість президента. Зараз Конституція передбачає, що якщо президент не повернув закон із вето протягом 15 днів, він вважається схваленим і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Однак у законодавстві чітко не прописано, хто саме має оприлюднювати закон, якщо президент фактично цього не зробив.

Також у Раді пропонують карати за магію. Йдеться про надання платних послуг з ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики, окультизму, а також за рекламу, популяризацію та розповсюдження інформації про надання таких послуг. Штраф може сягати 204 тис. гривень.