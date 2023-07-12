Україна розуміє, що не зможе вступити до НАТО під час війни, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна розуміє, що не може вступити до НАТО під час війни з російськими окупантами. Це буде можливо, коли будуть відповідні умови.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Читайте також:

Україна не може бути в НАТО під час війни

"Україна розуміє, що не може бути членом НАТО поки іде війна. Ми з багатьма сьогодні зустрічалися, Україна буде членом НАТО коли дійсно відповідні будуть умови", — наголосив Зеленський.

Він каже, що це станеться тоді, коли буде безпечно в Україні. Зеленський також прокоментував запрошення до Альянсу.

"Що стосується запрошення. Я розумію що це технічний сигнал. Але якщо ми поживимось на це як на серйозний фактор мотивації українського суспільства, то для мене як для Президента це був дуже важливий момент", — додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони проводять спільну пресконференцію на саміті у Вільнюсі.

Також ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз Україна ближче до Альянсу, ніж будь-коли.

Додамо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що шлях України до НАТО є незворотнім. За його словами, наразі країни-члени Альянсу мають набагато більшу впевненість у цьому, ніж у 2008 році.