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Стало відомо, чому НАТО зараз не запрошує Україну до членства в Альянсі

11 липня 2023 19:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, чому НАТО зараз не запрошує Україну до членства в Альянсі
Володимир Зеленський на зустрічі з Єнсом Столтенбергом. Фото: Офіс Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Країни-члени НАТО поки що не дають запрошення Україні щодо членства в Альянсі, проте союзники обіцяють це зробити, коли буде спільна згода та вдалий час для цього. Це стало відомо зі змісту підсумкового комюніке засідання глав держав та урядів країн Організації Північноатлантичного договору, який буде схвалено.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

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За інформацією джерел видання, формулювання буде звучати так:

"Ми надішлемо запрошення, коли союзники погодяться і будуть виконані умови".

Скасування ПДЧ

Крім того, стверджується, що союзники Альянсу дали згоду на те, щоб виключити План дій щодо членства з умов для України.

"Шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за рамки необхідності Плану дій щодо членства", — йдеться у формулюванні.

Своєю чергою текст можуть змінити. 

Нагадаємо, у вівторок, 11 липня, на зустрічі у Вільнюсі лідери держав Північноатлантичного альянсу затвердили створення Ради Україна-НАТО. Це новий орган взаємодії Києва та Альянсу.

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