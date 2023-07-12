Кулеба розповів про успіхи саміту НАТО та шанси України вступити в Альянс

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Reuters/Henry Nicholls/Pool

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що шлях України до НАТО є незворотнім. За його словами, наразі країни-члени Альянсу мають набагато більшу впевненість у цьому, ніж у 2008 році.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Позитивні рішення для України

"На цьому саміті були ухвалені деякі дуже важливі рішення, які роблять шлях України до НАТО коротшим. Наприклад, скасування ПДЧ. Це дуже велика історія насправді. Ще півроку тому ніхто навіть не наважувався говорити про це", — наголосив дипломат.

Він додав, що другим важливим рішенням є створення Ради Україна-НАТО. Це інструмент завдяки якому Україна може швидше наблизитися до членства в НАТО.

Відсутність запрошення

"Але є рішення, яке нас відверто засмутило. І сьогодні (11 липня. — Ред.) ми цілий день говоримо про це з союзниками. Це дуже, занадто загальне формулювання стосовно запрошення. І тут є дві школи, думки. Одні кажуть: та ви маєте бути щасливими, що в принципі слова "запрошення" і "Україна" з’явилися поруч. Але нас такий підхід категорично не влаштовує", — сказав Кулеба.

За його словами, наразі невідомо, які умови має виконати Україна, аби її запросили в НАТО.

"Ще раз наша позиція: існують всі умови для того, щоб запросити Україну стати членом НАТО. Тобто тут у нас взагалі принципово різні позиції. Їхня позиція — що є якісь умови, які треба виконати. Будемо працювати з союзниками для того, щоб воно все не завмерло на місці, а ми рухалися вперед", — запевнив він.

Які країни найбільше були проти

Також, як стало відомо, саме США та Німеччина найбільше були не готові підтримати історичне рішення для України.

"Тому так, всі знають, що саме ці дві країни були найбільш консервативно налаштовані. Але це те, що публічно пробивалося. Але, знаючи багато нюансів з того, що відбувалося за лаштунками, можу сказати, що США відіграли важливу роль, вирішальну роль в тому, щоб слово "запрошення" взагалі з’явилося в тексті. Не в тому формулюванні, яке нас задовольняє, але в принципі. І Німеччина теж, зрештою, не чинила цьому опір. Тому світ трошки складніший, ніж просто чорне і біле", — пояснив Кулеба.

Що буде далі

За словами міністра, після саміту НАТО шлях України до Альянсу став коротшим, проте не швидшим. Тому наша держава зараз повинна пришвидшити свою інтеграцію.

"Нам не потрібен ніякий план "Б". Ми вже у цю штуку гралися в історії України багато років тому. Нам потрібне членство в НАТО. Членство України в НАТО посилить сам альянс, зробить нашу країну більш захищеною і, головне, воно запобігатиме новим агресіям в Європі", — зазначив він.

Крім того, президент США Джо Байден наголошував, що гарантії безпеки для України можуть бути, як в Ізраїлі, але додав, що це буде можливо лише після закінчення війни.

За словами Кулеби, Україну влаштовує "будь-яка модель, яка не є альтернативою членства України в НАТО". Тому наша держава у перемовинах наголошувала на тому, що гарантії не є заміною членства в НАТО.

"Тому що нам не потрібен другий Будапештський меморандум, коли за пусті обіцянки віддали ядерну зброю. Ми не віддамо членство в НАТО за будь-які обіцянки. Тому що всі розуміють і партнери розуміють, що найсильніша, найпотужніша гарантія того, що в Європі не буде більше війни, — це членство України в Альянсі", — запевнив очільник МЗС України.

Нагадаємо, Президент Польщі Анджей Дуда критично оцінив рішення саміту НАТО, ухвалене у перший день заходу в Вільнюсі, 11 липня.