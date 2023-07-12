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Украина понимает, что не сможет вступить в НАТО во время войны, — Зеленский

12 июля 2023 13:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина понимает, что не сможет вступить в НАТО во время войны, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина понимает, что не может вступить в НАТО во время войны с российскими оккупантами. Это будет возможно, когда будут соответствующие условия.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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"Украина понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война. Мы со многими сегодня встречались, Украина будет членом НАТО, когда действительно соответствующие будут условия", — подчеркнул Зеленский.

Он говорит, что это произойдет, когда будет безопасно в Украине. Зеленский также прокомментировал приглашение в Альянс.

"Что касается приглашения. Я понимаю, что это технический сигнал. Но если мы поживимся на это как на серьезный фактор мотивации украинского общества, то для меня как для Президента это был очень важный момент", — добавил Зеленский.

Напомним, сегодня, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они проводят совместную пресс-конференцию на саммите в Вильнюсе.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина ближе к Альянсу, чем когда-либо.

Добавим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что путь Украины в НАТО необратим. По его словам, в настоящее время страны-члены Альянса обладают гораздо большей уверенностью в этом, чем в 2008 году.

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